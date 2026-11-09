Salud Hernández-Mora analizó los primeros 100 días de De la Espriella: “Ahora gobierna alguien que trabaja día, tarde y noche”

La periodista de la revista SEMANA, Salud Hernández-Mora, realizó un exhaustivo balance de los primeros 100 días de gestión del presidente Abelardo de la Espriella, enfatizando los condicionantes iniciales de su mandato.

“Las FARC quieren castigar a la gobernadora Adriana Magali Matiz”: la opinión de Salud Hernández-Mora

En su más reciente artículo de opinión, la comunicadora comenzó por contextualizar el punto de partida del nuevo Ejecutivo al señalar que existen elementos extraordinarios que distorsionan la lectura tradicional.

“Farc retan a Abelardo De La Espriella con drones”: opinión de Salud Hernández-Mora

“Una mirada a los primeros 100 días del gobierno. Pero antes hay que tener en cuenta dos factores que alteran cualquier análisis. El terremoto del 10 de agosto y una herencia delictiva”, aseveró Hernández-Mora.

Agregó que “es escandalosa la miseria económica y la corrupción que Gustavo Petro legó a Abelardo de la Espriella; por tanto, no se le puede juzgar igual que a otros gobiernos”.

Cambio radical en la Casa de Nariño y respaldo a la fuerza pública

En su texto, Hernández-Mora trazó un marcado contraste entre el estilo de vida y de trabajo de la administración saliente y el equipo recién posesionado.

“Donde antes había un depravado con una supuesta agenda de 48 jovencitas que metía cocaína y se emborrachaba y dejaba por los suelos a Colombia y tenía una familia un tanto disfuncional, ahora hay una pareja matrimonial normal y una primera dama seria y profesional; solo eso ya es un cambio radical”, argumentó la periodista.

El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

La comunicadora envió duras críticas a la gestión previa: “Antes teníamos un presidente perezoso, incumplido, que dejaba metida a quien fuese, que se rodeaba de mediocres, viajaba al exterior sin sentido y se la pasaba escribiendo y diciendo mentiras e incoherencias propias de un vicioso. Y no hablo con odio. Se lo dije personalmente, hermano. Vamos a la JEP ambos”.

Frente a la metodología de trabajo del nuevo jefe de Estado, Hernández-Mora resaltó su disciplina operativa diaria: “Ahora gobierna un presidente que trabaja todos los días, mañana, tarde y noche, rodeado de un gabinete de ministros de primer orden y cuando habla va directo al grano”.

Asimismo, enfatizó el vuelco en materia de seguridad y defensa: “Otro cambio extremo de política, como pedían sus votantes. De proteger a los criminales, de permitir que se multiplicaran al infinito, a combatirlos de palabra y de hechos. Y de denigrar a los militares, a respetarlos y apoyarlos por completo”.

El presidente Abelardo De La Espriella ha visitado diferentes ciudades y departamentos de Colombia en sus primeros 100 días. Foto: Presidencia

La columnista citó intervenciones territoriales concretas en el suroccidente del país. “Puede parecer peliculero, con sus atuendos a la pistola al cinto, pero demuestra que la lucha contra la delincuencia es una prioridad absoluta de su gobierno”, manifestó Hernández-Mora.

La periodista destacó la acción en el departamento del Tolima: “El gran operativo en el sur del Tolima contra la minería ilegal que fortalecía a las guerrillas es un ejemplo. La gobernadora se lo pidió a Petro mil veces y no la escuchó. De la Espriella le paró bolas enseguida... Ataco merece vivir en paz y el Tolima merece recuperar sus ríos”.

Economía, reforma tributaria y el manejo de los servicios públicos

Al abordar el panorama macroeconómico, la comunicadora valoró la narrativa proempresarial adoptada por la nueva administración para hacer frente a la recesión.

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con algunos de los empresarios más importantes del país. Foto: Presidencia

“Adiós a la lucha de clases, al odio hacia los empresarios. Colombia sufre una crisis económica de unas magnitudes históricas, pero tenemos un presidente como de país rico, no va de pobre por la vida, genera ilusión y confianza y pone en la iniciativa privada todo el peso del desarrollo”, subrayó en su análisis.

En este punto, recordó las palabras del presidente De La Esriella ante la necesidad de salvaguardar el tejido productivo: “Cuando una empresa, queridos amigos, entra en crisis, lo primero es establecer si todavía puede recuperarse, querida superintendente. Si es viable y se puede salvar, hay que facilitar que negocie sus deudas, que conserve su actividad y que siga generando empleo”.

Al comparar el modelo de Estado, Hernández-Mora anotó que “Petro creaba empleo público innecesario, es partidario de un Estado avaro y despilfarrador; Abelardo de la Espriella da pasos para adelgazarlo y hacerlo eficaz”.

La ley de rescate económico planteada por el gobierno de Abelardo de la Espriella plantea funcionar algunos ministerio. Foto: Juan Carlos Sierra – SEMANA

En esa línea, resaltó decisiones administrativas como el relevo institucional en el sector salud: “Con gestos demuestra que quiere combatirlo. La sacada del director de Adres, Iván Humberto Sánchez (...) De la Espriella lo sacó y le dio todo el poder a la ministra, que cuenta con el respeto y la confianza del sector”.

No obstante, la periodista no ahorró críticas hacia ciertas medidas del Ejecutivo, señalando de forma categórica: “Una reforma tributaria que castiga en exceso a la clase media. Esperemos que rectifiquen”.

Diagnóstico de los retos en salud, seguridad y justicia

Finalmente, la columna advirtió sobre la complejidad estructural que heredó el gabinete para estabilizar las finanzas y la fuerza pública en el mediano plazo.

“La seguridad no se arregla de un día para otro. No hay plata y Petro devastó la inteligencia militar y dejó a las fuerzas militares y a la policía nacional sin moral de combate ni en los huesos”, advirtió Hernández-Mora.

De igual manera, se refirió al colapso del sistema sanitario: “La sanidad tiene unos huecos económicos tremendos y hay demasiado corrupto que roba todo lo que puede. No será rápido recuperarla”.

Como cierre de su escrito, la comunicadora planteó un cuestionamiento judicial directo sobre la impunidad de los escándalos de la administración anterior.

“Un apunte más. Si uno roba un banco se va preso, pero si Petro y sus secuaces robaron o permitieron que se robaran miles y miles de millones, ¿no pasa nada?”, concluyó.

Finalizando con una reflexión sobre el costo humano de la delincuencia: “Y si fueron cómplices de los criminales y eso provocó en el pasado y hoy día muertos y heridos, ¿tampoco pasa nada?”.