Así ha sido la angustiante búsqueda del parapentista desaparecido hace tres semanas en los Llanos: ofrecen recompensa para encontrarlo

Pero algo lo ataba a su cama. No quería volar.

“Ese día no quería irse, estaba como con pereza y me dijo: Negra, el día está como chato. Se acostó en la cama, estaba ahí, hasta que un compañero de vuelo le dijo que el día estaba bueno, que fueran; él se alistó, se despidió y se fue y no fue más”, le dijo a SEMANA Angie Moreno, su esposa.