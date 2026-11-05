Se ha ido normalizando la situación en el Aeropuerto Internacional El Dorado: problema fue superado y aclaran qué pasó

Poco a poco se han ido normalizando las labores en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, tras los problemas que hubo este miércoles, 4 de noviembre, y que llevaron al retraso de varios vuelos hacia diferentes sectores y hasta cancelaciones.

Fallas en radares del aeropuerto El Dorado obligan a cancelar decenas de vuelos. Habla la Aerocivil

La Aeronáutica Civil señaló que ya fue superada la novedad técnica que se había presentado en los sistemas de visualización de los radares que se utilizan para la gestión del tránsito aéreo.

“Una vez identificada la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos operaciones y técnicos previstos para este tipo de contingencias, con el propósito de garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas y minimizar los impactos sobre los usuarios del transporte aéreo”, señaló por medio de un comunicado.

Torre de control del aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa

Nicolás Beltrán, controlador aéreo y representante de Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, habló con Caracol Radio y aclaró que lo que fallaron no fueron los radares, sino los monitores en donde se observa la información de las aeronaves.

El experto dio un parte de tranquilidad indicando que los controladores aéreos cuentan con los respectivos protocolos para atender este tipo de situaciones.

Este es el panorama en el aeropuerto El Dorado, tras la falla en los radares. Los viajeros están desesperados

“Tocó entrar a trabajar con el método alternativo, que es aplicar mayores separaciones en las aeronaves y reduciendo la cantidad de vuelos que se tienen de manera simultánea”, dijo.

Beltrán dejó en claro que con estas circunstancias se puede seguir operando, aunque no en la misma magnitud ya que se tiene que salvaguardar la seguridad de cada uno de los vuelos, este es el motivo por el que se retrasaron o hasta se cancelaron algunos destinos.

Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: Getty Images

Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles de qué fue lo que ocurrió en la terminal aérea de la capital del país. Lo cierto es que los inconvenientes ya se han superado y se ha ido normalizando la operación de las diferentes aerolíneas.