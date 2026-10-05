Joven asegura que lo bajaron de un vuelo en Bogotá por no sentarse en otra silla y grabar lo que pasó

A través de redes sociales se conoció la denuncia de un joven que aseguró que fue bajado de manera injusta de un vuelo de la aerolínea Delta que tomó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

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El afectado grabó la situación con sus gafas y, además, contó qué fue lo que pasó. La publicación, que la hizo en TikTok y que acumula más de 6 millones de reproducciones, comienza con una mujer que le dice que se quite las gafas y que no siga filmando.

De acuerdo con lo que dijo, en un momento le pidieron cambiarse de silla para que una mujer se pudiera sentar junto a su esposo. En un principio aceptó, pero al ver que lo iban a poner en un asiento más “pequeño e incómodo”, decidió quedarse donde estaba.

“Después se acercó otro tripulante con una actitud superpesada. Me preguntó mi nombre y, como sentí rara la situación, le dije que iba a grabar. Apenas prendí, se molestó muchísimo con que lo grabara”, explicó.

En el video que compartió se ve cuando el trabajador de la aerolínea le pide que no lo grabe y se le nota un poco molesto. En medio de esta situación, supuestamente el auxiliar habló con el capitán y tras esto le informaron que no podía viajar.

“Llegó otra persona a decirme que el capitán había decidido bajarme del vuelo. Yo ni siquiera sé qué versión le dieron”, señaló.

Después de que pasaran algunos minutos y hasta una de las viajeras le pidiera también que dejara de grabar, el joven se tuvo que ir de la aeronave. “Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”, contó.

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“Delta me reubicó, pero perdí mi itinerario y tuve gastos extras. Tengo los videos y ya estoy haciendo el reclamo formal porque la verdad me parece una locura que algo así haya terminado de esta manera”, agregó.

En otra publicación, el afectado aseguró que la aerolínea lo contactó, le dijo que el piloto no había hecho ningún reporte y supuestamente le ofreció 150 dólares como compensación.

Sin embargo, el joven dejó en claro que no aceptará esto y seguirá adelante con el respectivo proceso.