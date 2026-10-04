Hallan restos del avión médico con seis personas a bordo que desapareció frente a la costa este de Estados Unidos

La Guardia Costera anunció que encontró los restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos.

Buscan en el Atlántico estadounidense un avión medicalizado que desapareció con seis personas a bordo

“Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida”, indicó la entidad en un comunicado.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informada por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local, dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

Según datos publicados por medios estadounidenses, el avión perdido es un Gulfstream G100 identificado con la matrícula C-GRJP. Foto: Getty Images

“Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar”, declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica, llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

“Mis pensamientos están con todos los pasajeros a bordo, así como con sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil”, declaró el ministro canadiense de Transportes, Steve MacKinnon, preparándose para los peores presagios.

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De esta manera, MacKinnon aclaró que “siguen de cerca la situación y colaboran con las autoridades pertinentes mientras continúan las labores de búsqueda y rescate”.

Por su parte, el Gobierno de Bermudas confirmó que ya contactó a las familias de los seis ocupantes de la aeronave: “Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida y agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate”, declaró el primer ministro David Burt.

Según los datos del portal FlightAware, el avión sufrió un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3,3 kilómetros antes de que se perdiera la señal de radar, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:30, hora local.

Los efectivos de la Guardia Costera estadounidense han peinado un área de más de 4 kilómetros cuadrados frente a las costas de Nantucket durante un periodo de 27 horas. El operativo de rastreo ha desplegado aviones HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.

*Con información de AFP y Europa Press.