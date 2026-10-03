Buscan en el Atlántico estadounidense un avión medicalizado que desapareció con seis personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó este sábado 3 de octubre un operativo aéreo y marítimo para buscar un avión Gulfstream G100 que desapareció mientras volaba desde Bermudas hacia Boston con seis personas a bordo.

De acuerdo con AP News, citando a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave perdió contacto con el control aéreo durante la madrugada, cuando se encontraba sobre el Atlántico, frente a la costa de Nantucket, Massachusetts. La Guardia Costera informó que equipos aéreos y de superficie fueron enviados a la zona tras recibir la alerta.

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La aeronave había despegado del aeropuerto internacional L. F. Wade, en Bermudas, y tenía como destino el aeropuerto internacional Logan de Boston. Según datos publicados por medios estadounidenses, se trataba de un Gulfstream G100 identificado con la matrícula C-GRJP.

Los registros de Flightradar24 identifican el avión como parte de la operación de Latitude Air Ambulance, una empresa canadiense dedicada al transporte médico aéreo. La plataforma registra el aparato C-GRJP como un Gulfstream G100 operado por esa compañía.

La aeronave perdió contacto con el control aéreo durante la madrugada de este sábado 3 de octubre. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de las seis personas que se encontraban a bordo ni las condiciones en las que viajaban.

La Guardia Costera indicó que la búsqueda se concentra frente a Nantucket, una isla localizada al sur de Massachusetts. La institución señaló que movilizó medios aéreos y marítimos, pero no había informado sobre el hallazgo de restos de la aeronave ni de sus ocupantes al momento de sus primeros reportes.

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Sobre los últimos minutos del vuelo, el New York Post, citando datos de FlightAware, reportó que la aeronave descendió desde unos 23.500 pies hasta 11.000 pies en aproximadamente tres minutos. El último contacto de radar habría ocurrido alrededor de la 1:23 de la madrugada. Las autoridades no han establecido si ese descenso estuvo relacionado con una emergencia.

La causa de la desaparición sigue sin conocerse. Tampoco se ha informado públicamente si la tripulación alcanzó a emitir una señal de emergencia antes de perder el contacto.

El interior del vuelo SQ321 de Singapore Airlines después de un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, en Bangkok, Tailandia, el 21 de mayo de 2024 Foto: via REUTERS

La Guardia Costera señaló que continuará entregando información a medida que avance la operación de búsqueda.

El caso más reciente de desaparición de un avión ocurrió el pasado 13 de septiembre en Colombia. Se trató de un Cessna T206 de matrícula HK4985, con un piloto y cuatro pasajeros, que viajaba de Condoto, Chocó, hacia Guaymaral, Bogotá. La última comunicación ocurrió a las 9:23 a. m. y posteriormente se activó una radiobaliza de emergencia cerca del cerro Tatamá. Tres días después, las autoridades localizaron la aeronave y confirmaron la muerte de sus cinco ocupantes.