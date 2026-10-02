“No voy a morir”: así vivió una pasajera el intento de secuestro del vuelo Flydubai

Las imágenes grabadas dentro del vuelo FZ1073 de Flydubai muestran desde el interior los momentos de angustia que vivieron los pasajeros cuando la aeronave sufrió una emergencia durante su trayecto entre Dubái y Tel Aviv.

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La pasajera es Miriam Ohayon, quien aparece en el video mientras permanece en su puesto durante los momentos de mayor tensión. En varios fragmentos, mira directamente al teléfono y continúa hablando, mientras detrás de ella se alcanza a observar a otros pasajeros sentados.

La grabación permite apreciar que los viajeros permanecían dentro de la cabina mientras intentaban comprender la situación.

En determinado momento, la cámara deja de estar enfocada en su rostro y apunta hacia la parte superior de la cabina. Desde allí se observa a otra pasajera cerca de los asientos, quien lleva las manos hacia su cabeza y permanece visiblemente alterada.

La escena muestra el interior del avión desde una posición baja, entre los asientos, mientras algunas personas permanecen en sus lugares.

Aeronave de FlyDubai. Foto: FlyDubai

La grabación transmite la sensación de confusión que había entre los viajeros, varios de los cuales observan lo que ocurre a su alrededor.

La joven continúa hablando y mirando alrededor. En algunos momentos lleva las manos hacia su rostro y repite la frase “No voy a morir”; posteriormente, dirige nuevamente la cámara hacia otros pasajeros. Finalmente, el teléfono se mueve hacia el pasillo y muestra parte de la cabina y a una persona de pie.

El video corresponde a los momentos posteriores a una emergencia ocurrida el 30 de septiembre en el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Según Flydubai, durante el trayecto ocurrió un incidente en la cabina de mando y miembros de la tripulación que viajaban a bordo intervinieron para recuperar el control de la aeronave. El avión fue desviado y aterrizó de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita.

Varias personas desembarcan de un avión de FlyDubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

La información recopilada posteriormente señala que el avión experimentó un descenso de más de 14.000 pies en menos de 30 segundos. Los reportes indican que el capitán fue atacado por el copiloto y que pasajeros y tripulantes intervinieron después de que el piloto herido logró abrir la puerta de la cabina.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias, causas y posibles motivos del incidente. El Ministerio de Exteriores emiratí pidió esperar los resultados oficiales y evitar especulaciones mientras se recopilan las pruebas.

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Para los pasajeros, el episodio quedó registrado en diferentes teléfonos. Entre ellos está el de Ohayon, cuya grabación permite observar directamente la tensión que se vivió dentro de la cabina mientras el vuelo atravesaba la emergencia y los viajeros permanecían atentos a lo que ocurría a su alrededor.