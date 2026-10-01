¿Quién es Smit Machchhar, el heroico capitán que evitó el intento de atentado terrorista en vuelo hacia Israel?

El capitán indio Smit Machchhar se convirtió en una de las figuras centrales del presunto intento de atentado terrorista ocurrido este miércoles a bordo del vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Según las autoridades israelíes y los testimonios conocidos hasta ahora, el piloto fue apuñalado por el copiloto durante un violento enfrentamiento en la cabina, pero, aun así, logró realizar acciones que resultaron decisivas para impedir una tragedia.

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La aeronave transportaba a 174 pasajeros cuando comenzó la emergencia. Durante la disputa en la cabina, el avión llegó a perder cerca de 14.000 pies de altitud en menos de medio minuto, lo que activó las alarmas de seguridad y provocó que Israel movilizara aviones de combate ante la posibilidad de un secuestro o un atentado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades israelíes, Machchhar fue herido de gravedad, pero logró resistir el ataque y desbloquear la puerta de la cabina. Esa acción permitió que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran para reducir al agresor y recuperar el control de la situación.

La emergencia se dio a bordo de un avión de FlyDubai. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

“Pese a haber sido apuñalado y gravemente herido, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que pasajeros y tripulantes dominaran al atacante”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien, al referirse a lo ocurrido, calificó al capitán del vuelo como un “verdadero héroe”.

Machchhar es un piloto indio originario de la región de Guyarat y cuenta con más de una década de experiencia en la aviación comercial. Antes de incorporarse a Flydubai en 2022, trabajó durante cerca de once años en la aerolínea india SpiceJet, donde también desempeñó funciones de entrenamiento y supervisión de pilotos.

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Según su perfil profesional, acumula alrededor de 9.750 horas de vuelo y experiencia en distintas variantes del Boeing 737, incluidos los modelos 737-800 y 737 MAX. También ha trabajado en áreas relacionadas con la seguridad operacional, la capacitación de tripulaciones y la gestión de recursos de cabina.

Se cree que su experiencia resultó determinante en uno de los episodios más graves registrados recientemente en la aviación, ocurrido en la ruta aérea entre Emiratos Árabes Unidos e Israel desde la normalización de relaciones entre ambos países.

Varias personas desembarcan de un avión de FlyDubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Los relatos de pasajeros y funcionarios israelíes indican que, tras el ataque, Machchhar quedó gravemente herido y tendido en el piso de la cabina. Aun así, habría utilizado sus últimas fuerzas para accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta.

Uno de los pasajeros que participó en la intervención relató posteriormente que el capitán se encontraba cubierto de sangre cuando lograron ingresar. Según esa versión, el atacante continuaba frente a los controles del avión mientras el aparato descendía rápidamente.

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Tras la irrupción en la cabina, varios pasajeros y miembros de la tripulación lograron inmovilizar al sospechoso. Además, dos pilotos de Flydubai que viajaban fuera de servicio entre los pasajeros colaboraron posteriormente para estabilizar la situación y facilitar el aterrizaje de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

Después del aterrizaje, Machchhar fue trasladado a un hospital en Tabuk para recibir atención médica. La Embajada de India en Arabia Saudita confirmó que el piloto permanece hospitalizado y que su condición es estable.