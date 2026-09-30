La embajadora de Israel habla sobre el frustrado atentado en el avión: “Iba a pasar algo similar a las Torres Gemelas”

SEMANA: Embajadora, quisiera comenzar preguntándole ¿qué se sabe con certeza en este punto sobre lo ocurrido este miércoles con el avión de Flydubai?

Vivian Aisen (VA): Hoy, un vuelo salió de Dubái con destino a Israel con 180 pasajeros, la mayoría israelíes. En un determinado momento ocurrió una situación de emergencia dentro de la aeronave. Un piloto apuñaló al otro y comenzó a sabotear los sistemas técnicos del avión con la intención de hacer que se estrellara. Algunos pasajeros, junto con miembros de la tripulación, lograron controlar la situación. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. En este momento, el piloto que ejecutó el ataque está siendo investigado por las autoridades saudíes.

Se conocen más detalles del intento de ataque terrorista en un vuelo hacia Israel

SEMANA: Cuando se conoció la emergencia, se plantearon varias hipótesis, incluso problemas de salud mental de la tripulación. ¿Ya está confirmado que se trató de un atentado terrorista?

VA: Sí, está confirmado que fue un ataque terrorista y no solamente contra israelíes. También fue un ataque contra las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que son muy valiosas para ambos países, y contra los Acuerdos de Abraham. Hay actores terroristas que intentan generar inestabilidad en nuestra región y dañar las relaciones de Israel con los países árabes, especialmente con los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la tripulación emiratí y los pasajeros israelíes demostraron que, trabajando juntos, pudieron controlar la situación.

El capitán del vuelo FZ1073 resulto gravemente herido tras sufrir un ataque que tenía el fin de tomar el control del avión. Foto: x (antes twitter)

SEMANA: Es inevitable destacar el heroísmo de los pasajeros y de la tripulación. ¿Qué reflexión le deja lo ocurrido?

VA: Fue realmente heroico. Creo que cuando una persona enfrenta una situación de emergencia, descubre capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Tanto los pasajeros como la tripulación actuaron con enorme valentía. En momentos así, la capacidad humana para reaccionar y ayudar a otros es sorprendente.

SEMANA: ¿Qué se cree que pretendía hacer la persona o el grupo terrorista detrás de este ataque?

VA: Todavía no sabemos si actuó como parte de un grupo terrorista o si se trata de un yihadista que operó solo. Habrá que esperar los resultados de la investigación. Lo que sí sabemos es que la intención era hacer que el avión se estrellara. Todavía no tenemos información nueva, tenemos que recibir resultados de las investigaciones, pero este avión se iba a estrellar en el suelo e iba a pasar algo similar a lo que pasó en Nueva York contra las Torres Gemelas. Habríamos estado frente a un atentado de enormes proporciones. También ocurre en un momento muy sensible para Israel, durante nuestras festividades y muy cerca del aniversario del 7 de octubre, cuando más de 1.200 israelíes fueron asesinados por Hamás. La intención era causar terror.

Personas con banderas israelíes se congregan en la puerta de llegadas para recibir a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

SEMANA: Por las características del ataque, que era evidentemente suicida, ¿consideran que se trata de un atentado yihadista?

VA: Sí, creemos que es un ataque yihadista. Se trata de un atentado suicida y esa es precisamente la lógica detrás de este tipo de acciones: matar a la mayor cantidad posible de personas, incluso a costa de la propia vida.

SEMANA: Los pasajeros permanecen en Arabia Saudita a la espera de ser trasladados a Israel. ¿Considera que quienes planearon este atentado sí lograron afectar las relaciones de Israel con los países árabes de la región?

VA: Sabemos que existen muchos intentos de dañar las relaciones entre Israel y los países que forman parte de los Acuerdos de Abraham. Pero también hemos demostrado que esas relaciones son sólidas y profundas. No vamos a permitir que el terrorismo las destruya.

SEMANA: El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que existían advertencias sobre la posibilidad de un ataque de esta magnitud. ¿Qué puede decir sobre esa información?

VA: Estamos muy atentos a cualquier amenaza porque lo ocurrido hace tres años no puede repetirse. Sabemos que los periodos de festividades suelen ser momentos especialmente sensibles para la posibilidad de atentados terroristas. Por eso hacemos seguimiento permanente a toda la información de inteligencia que pueda ayudar a prevenir ataques.

SEMANA: Estamos a pocos días de una nueva conmemoración de la masacre del 7 de octubre. ¿Esa fecha eleva las alertas de seguridad en Israel y en las comunidades judías alrededor del mundo?

VA: Claro que sí. Es una fecha muy dolorosa para nosotros. Y sabemos que hay grupos terroristas que quisieran aprovechar días simbólicos para causar un daño aún mayor. El 7 de octubre ocurrió durante una festividad religiosa y, precisamente por eso, este tipo de fechas suelen ser vistas por los terroristas como momentos en los que un ataque puede tener un mayor impacto mediático y emocional.