EE. UU. sanciona al Tren de Aragua tras millonarios robos a cajeros automáticos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles, 30 de septiembre, nuevas sanciones contra diez personas y entidades vinculadas, según Washington, a una red de fraude atribuida al Tren de Aragua (TdA), que Estados Unidos designó como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

Las autoridades señalan que el grupo habría utilizado una modalidad conocida como “jackpotting” para sustraer millones de dólares de cajeros automáticos estadounidenses.

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De acuerdo con el Tesoro, la operación estaría dirigida por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometheus”, uno de los fugitivos incluidos por el FBI en su lista de los diez más buscados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que su red tiene operaciones en México y Venezuela y que los recursos obtenidos mediante los robos son posteriormente transferidos y blanqueados para beneficiar a integrantes del Tren de Aragua.

El mecanismo consiste en utilizar programas maliciosos o dispositivos electrónicos para intervenir los sistemas de los cajeros y obligarlos a entregar dinero sin que exista una transacción autorizada.

Investigaciones judiciales estadounidenses han documentado el uso del malware denominado Ploutus, capaz de emitir órdenes al sistema dispensador de efectivo y borrar rastros de su presencia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra diez personas y entidades vinculadas, según Washington, a una red de fraude atribuida al Tren de Aragua Foto: Getty Images

El Departamento de Justicia también ha relacionado esta modalidad con investigaciones realizadas en diferentes estados. En junio de 2026, dos hombres vinculados a una red de este tipo fueron condenados a 78 meses de prisión cada uno por participar en una conspiración para instalar malware y sustraer millones de dólares de cajeros automáticos.

Además de Canelón Aguirre, el Tesoro sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, señalado por Washington como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua que dirigiría operaciones en varios países de Sudamérica. También fue incluido en las medidas un integrante de la organización relacionado con actividades de minería ilegal de oro.

Las sanciones bloquean los bienes y activos que las personas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y restringen las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con los sancionados. La medida busca dificultar el acceso de la organización al sistema financiero estadounidense.

La ofensiva se suma a una serie de acciones emprendidas por el Gobierno estadounidense desde 2025 contra integrantes y redes asociadas al Tren de Aragua. El Tesoro asegura que se han realizado más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.

Una nueva ofensiva de Estados Unidos contra la organización crimina venezolana apunta ahora a sus fuentes de financiación. Foto: Getty Images

La investigación que sustenta las nuevas sanciones contó con la participación del FBI, Homeland Security Investigations, FinCEN y el Departamento de Justicia, además de la Joint Task Force Vulcan y la Fiscalía Federal del Distrito de Nebraska.

Washington también ha presentado cargos en investigaciones anteriores contra decenas de personas por presunta participación en redes de jackpotting. En enero de 2026, el Departamento de Justicia informó que el número de acusados en una de estas investigaciones había llegado a 87.

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Con estas nuevas medidas, Estados Unidos busca rastrear el flujo del dinero obtenido mediante los delitos financieros y dificultar que esos recursos sean incorporados a las operaciones internacionales atribuidas al Tren de Aragua.