Polémica por video en el que el papa León XIV no saluda a un sacerdote negro durante su visita a Francia

Una breve secuencia grabada durante la visita del papa León XIV a la ciudad francesa de Metz se convirtió en motivo de controversia en redes sociales, donde algunos usuarios acusaron al pontífice de haber evitado saludar a un sacerdote negro que formaba parte del grupo de personas que lo recibió durante uno de los actos oficiales de su viaje.
Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales durante las últimas horas y dieron lugar a numerosas interpretaciones. En el video se observa al papa estrechando manos y saludando a varias personas antes de continuar su recorrido. Algunos usuarios sostienen que el líder de la Iglesia católica habría pasado de largo frente a un sacerdote afrodescendiente, mientras que otros consideran que el fragmento viral no permite determinar con claridad qué ocurrió.
Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido una declaración oficial sobre el episodio y no existe evidencia pública que permita concluir que el gesto obedeció a una motivación racial.
La controversia surgió pocos días después de la visita apostólica que León XIV realizó a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre, una gira que incluyó actividades en París, Lourdes y Metz. Durante su estancia en esta última ciudad, el pontífice participó en encuentros interreligiosos y en una conferencia dedicada a la paz y la unidad europea.
Precisamente en Metz, León XIV insistió en la importancia del diálogo entre culturas y religiones, y defendió la necesidad de construir puentes en un contexto internacional marcado por las divisiones. En uno de sus discursos afirmó que las diferencias no deben impedir el encuentro entre las personas y sostuvo que ninguna religión puede justificar la violencia o la exclusión.
Durante el viaje, el papa también hizo llamados a la acogida e integración de los migrantes y defendió el valor de la diversidad cultural dentro de Europa. En varios de sus mensajes destacó la necesidad de fortalecer la convivencia entre comunidades con diferentes orígenes y creencias.
La discusión en redes sociales se ha desarrollado, precisamente, en contraste con esos mensajes del sumo pontífice durante su visita en Francia, entre otros llamados que hizo. Mientras algunos críticos del papa consideran que las imágenes muestran una actitud discriminatoria, otros señalan que el video difundido corresponde a un fragmento muy breve, cuya perspectiva perjudica al pontífice y no permite conocer la secuencia completa de saludos ni las circunstancias exactas del momento que vivió el santo padre.