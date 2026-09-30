Hija de Luz Mery Tristán reaccionó a la reciente condena contra Andrés Ricci: “Muy doloroso”

La reciente decisión de la justicia colombiana sobre el caso de Luz Mery Tristán volvió a poner en el centro de la conversación la muerte de la excampeona mundial de patinaje. Tras la confirmación de la condena contra Andrés Gustavo Ricci García, una de las hijas de la deportista habló sobre el proceso judicial y lo difícil que ha sido conocer detalles de lo ocurrido.

Tribunal de Cali confirmó condena de Andrés Gustavo Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

El Tribunal Superior de Cali confirmó la condena de 41 años y cinco meses de prisión contra Ricci García por el delito de feminicidio agravado. La decisión corresponde al crimen ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023, cuando Luz Mery Tristán fue asesinada en Cali.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía y recogidas durante el proceso, el empresario ejerció violencia contra la deportista antes de causarle la muerte con un arma de fuego. La nueva decisión judicial llevó a que Valeria Tristán, una de las hijas de la patinadora, se refiriera públicamente al caso en una entrevista con Noticias Caracol.

La joven explicó que desde el comienzo intentó mantenerse al margen del proceso porque escuchar los testimonios y conocer las pruebas ha sido especialmente difícil para ella.

“Yo siempre intenté mantenerme un poco alejada del juicio porque, en verdad, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es demasiado doloroso escuchar todo eso”, aseguró.

Valeria Valencia Tristán, hija de patinadora Luz Mery Tristán. Foto: Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali

Uno de los aspectos que más la impactó fue descubrir situaciones que no conocía sobre la relación de su madre con Ricci. Valeria contó que después del crimen aparecieron diferentes elementos que le permitieron conocer una gran cantidad de hechos de los que no se percataron en su momento.

“Yo ni siquiera puedo escuchar, la verdad, todos los testimonios porque son muy fuertes”, afirmó. También recordó que durante una de las audiencias tuvo que abandonar la sala cuando fueron mostradas imágenes del cuerpo de su madre.

Valeria explicó además que Luz Mery habría intentado proteger a sus hijos de los problemas que atravesaba su pareja. Según sus palabras, la familia sabía que Ricci tenía problemas relacionados con los celos, el alcohol y las drogas, pero consideraban que esa situación estaba quedando atrás.

“Mi mamá lo intentó ayudar mucho con el proceso”, manifestó. Sin embargo, aseguró que nunca llegó a conocer directamente las situaciones que posteriormente salieron a la luz durante la investigación.

Para la joven, encontrar después del asesinato audios y cartas escritas por su madre hizo todavía más duro el proceso. “O sea, es algo que a mí no se me pasaba por la cabeza y ahorita ver todo eso, en verdad, pues es muy doloroso”, expresó.

Finalmente, Valeria también se refirió a la actitud que, según ella, ha tenido Ricci después del crimen. Dijo que inicialmente llegó a pensar que él se arrepentía, pero aseguró que nunca recibió directamente una disculpa.

“Yo llegué a creer desde un principio que él se arrepentía de lo que había hecho, pero nunca llegó a nosotros. De hecho, la única vez que creo que dijo algo fue por medio de un canal de YouTube que tiene o algo así, pero, pues, por más de que creo que pidió disculpas, pues son videos donde habla cosas horribles de mi mamá, como que no le basta lo que ya hizo, sino que tiene que seguir dañando la imagen de mi mamá y nunca ha intentado acercarse a nosotros a decirnos: ‘perdón por haberles quitado su mamá’”, manifestó.