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Alberto Gamero defendió a Juan Cuadrado tras el hostil recibimiento en Medellín: dejó crítica

Gamero defendió a Cuadrado, pero también lo usó de ejemplo para cuestionar el trato a los referentes en Colombia.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

30 de septiembre de 2026 a las 8:11 a. m.
Alberto Gamero (der.) se refirió al trapo que le sacaron los hinchas del Medellín a Juan Guillermo Cuadrado (izq.).
Alberto Gamero (der.) se refirió al trapo que le sacaron los hinchas del Medellín a Juan Guillermo Cuadrado (izq.). Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Juan Guillermo Cuadrado fue el jugador a seguir en el empate de Millonarios contra Medellín (2-2), el pasado 29 de septiembre. Dicho compromiso fue válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Cuadrado debutó oficialmente con Millonarios, ante Medellín en el Atanasio Girardot, lo que implicó que se viera nuevamente, cara a cara, con la hinchada poderosa.

El ambiente, por muchos, fue tildado de hostil. Desde las varias entradas fuertes que recibió Cuadrado en el campo de juego, hasta un trapo gigante de la hinchada poderosa que decía: “Hoy nos visita Judas, el traidor”.

Alberto Gamero: “Triste por el recibimiento a Cuadrado”

Queda claro que a un gran sector de la hinchada del Medellín no le gustó que Juan Guillermo Cuadrado haya fichado por Millonarios, y no por el cuadro antioqueño. Sin embargo, es un tema que el propio jugar aclaró al momento de su llegada a Bogotá.

Apenas se acabó el partido, al técnico de Millonarios, Alberto Gamero, le consultaron su opinión sobre lo que había pasado con Cuadrado en Medellín. El samario analizó la situación y dejó una crítica general que resuena en el FPC.

“Tengo que decirlo: triste por el recibimiento a una figura de esas (Cuadrado), eso le duele a uno. Pero como siempre se dice, esto es fútbol”, arrancó Gamero.

“Él es una persona de mucha categoría, con mucha experiencia, y seguramente lo asimiló bien. Pero a estas grandes figuras, nosotros las deberíamos recibir con los brazos abiertos, con generosidad, alegría y satisfacción”, añadió.

Ya sobre el desempeño individual de Juan Guillermo Cuadrado, el jugador de 38 años fue titular, capitán, y disputó 58′ del partido contra Independiente Medellín.

Cuadrado se retiró de la cancha, para darle paso a Mackalister Silva, y lo hizo con sangre en la camiseta debido a una acción de juego previa. Además, abandonó el campo con el 93 % de efectividad en los pases, 42 toques, cuatro faltas recibidas y 11 posesiones perdidas.

De a poco, Juan Guillermo se adapta a la idea que quiere Gamero en el embajador. Ambos se están acomodando, y el objetivo grupal es clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

El próximo partido liguero, de Millonarios y Juan Guillermo Cuadrado, será el jueves, 8 de octubre, contra Fortaleza. Una victoria los aseguraría en los ocho, y se encaminaría la clasificación de cara a la otra ronda del torneo.