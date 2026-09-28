El papa León XIV llamó este lunes a Europa “a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, alertó contra “la ilusión del rearme” y pidió dignidad en unas relaciones internacionales “cada vez más bárbaras”.

El pontífice estadounidense-peruano pronunció en Metz, durante la última etapa de su viaje a Francia, un discurso sobre la paz y Europa, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva ‘inútil masacre’ que cada día causa innumerables víctimas civiles”, aseguró, retomando una expresión del papa Benedicto XVI.

“Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, agregó el papa, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

El papa León XIV en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no fue casual. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados “padres fundadores” de la UE y a quien el Vaticano busca beatificar.

Pero el proyecto europeo, que nació de los escombros de una Europa devastada, se ha debilitado en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

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“Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras. Se menosprecia el valor de la palabra dada; y se presume más bien de la mentira y el engaño”, subrayó el pontífice, en una crítica velada a políticos populistas como su compatriota Trump.

“Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro, que ha sabido cultivar y preservar”, subrayó León XIV, para quien el “derecho internacional y el multilateralismo” son “el mejor antídoto contra la voluntad de dominación”.

El papa León XIV saluda tras una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, cerca de París. Foto: AP Photo/Thomas Padilla

El papa llamó además a “integrar como en la propia familia” a migrantes y refugiados y alertó contra “la ilusión del rearme”, en momentos en que los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.

En la sala, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió recuperar el “coraje de sus padres fundadores” y no ceder al “repliegue” ni al “regreso de los nacionalismos”, pero pocos de sus pares de la Unión Europea escucharon su llamado.

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Aunque su oficina indicó que se invitó a los mandatarios de los 27 países de la UE y de las instituciones comunitarias, solo los dirigentes de la vecina Luxemburgo y la presidenta de la fronteriza región alemana de Sarre, Anke Rehlinger, asistieron.

Con información de AFP.