Este es el documento con el que Abelardo De La Espriella firmó la extradición de alias Larry Changa, fundador del Tren de Aragua

Atendiendo la solicitud de las autoridades de Chile, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó la resolución con la que se autoriza la extradición de alias Larry Changa, señalado por las autoridades como uno de los criminales fundadores del Tren de Aragua.

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Esa determinación se da luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara en su momento la extradición de alias Larry Changa. De acuerdo con las investigaciones, Álvarez Núñez tiene una enorme reputación en el bajo mundo por la peligrosidad que llegó a alcanzar, después de que se convirtiera en cofundador y líder original de la temida banda conocida El Tren de Aragua, proveniente de Venezuela, la cual expandió sus tentáculos a Colombia, Suramérica y Centroamérica.

Resolución extradición alias Larry Changa Foto: Resolución extradición alias Larry Changa

Sobre el caso puntual de alias Larry Changa, se conocieron detalles; por ejemplo, se advirtió en su momento que se hizo pasar en el país como un empresario pujante de comidas rápidas, misma fachada que utilizó en Chile, donde compró varios locales de comida, los cuales, al parecer, utilizaba como fachada para lavar dinero ilegal que recibía desde Venezuela.

Oportunamente, SEMANA habló en exclusiva con uno de los investigadores que estuvo detrás del cofundador del Tren de Aragua, quien reconoció que las autoridades en Chile alertaron su presencia en Colombia. Varias publicaciones de su familia y círculo cercano en redes sociales fueron confirmando esa teoría.

“Él llegó con una buena fortuna, y mientras se establecía en el país, estaba manejando el Eje Cafetero, pero también intentaba salir hacia el Valle del Cauca; igualmente, en ocasiones salía hacia el centro de la ciudad para hacer unas reuniones estratégicas donde daba órdenes específicas a personal selecto del Tren de Aragua”, explicó la fuente contactada por SEMANA.

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Cabe reseñar que su captura se logró en medio de la conmemoración de los 71 años de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que para este caso designó a un grupo de expertos investigadores de Interpol Colombia, quienes fueron los encargados de dar, hasta la fecha, el golpe más fuerte contra el Tren de Aragua, al capturar a uno de sus fundadores. Los otros dos se encuentran huyendo de la justicia.