Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec trasladar a 76 criminales vinculados con Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, impartió una serie de órdenes al director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en medio de las amenazas de paro armado en Santa Marta por parte de la organización terrorista Los Pachenca.

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Una de las directrices al coronel Daniel Gutiérrez, actual director del Inpec, tiene que ver con el traslado inmediato de 76 señalados criminales que tendrían vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca.

El traslado que, de acuerdo con lo que pidió el jefe de Estado, debe ser a cárceles de máxima seguridad, al insistir en que no permitirá que en su Gobierno se convoquen paros armados.

Paro armado en Santa Marta. Foto: Redes sociales y suministrado por la Policía de Santa Marta.

“En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, afirmó el presidente De La Espriella.

Y agregó: “Le he ordenado al director del @INPEC_Colombia trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”.

De La Espriella, esta semana, ha liderado dos consejos de seguridad en Santa Marta, con el objetivo de evitar que escale la amenaza de un paro armado. Incluso, entre las medidas que ordenó, estuvo la militarización de la ciudad.

“¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó: “Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás. La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

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“Voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, puntualizó el mandatario colombiano.