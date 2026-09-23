Presidencia gana tutela y podrá presentar imágenes de delincuentes dados de baja y en bolsas

La imagen del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre los resultados de operaciones militares, que incluían a delincuentes dados de baja y entre bolsas forenses, se convirtió en una polémica y hasta una tutela para prohibir la presentación de estas imágenes.

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Un juez de Bogotá ordenó provisionalmente suspender la publicación de este tipo de imágenes mientras se discutía de fondo la tutela que presentaron un congresista y un ciudadano tras advertir la molestia general por ese tipo de exposición. Sin embargo, el juez, al analizar la tutela, concluyó que no hay afectación.

El representante Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz fueron los responsables de radicar la tutela para prohibir, de manera permanente, la publicación de imágenes desde las cuentas de la Presidencia de la República que contengan de manera explícita los resultados de esas operaciones militares, incluyendo los delincuentes dados de baja.

El juez 30 Civil del circuito de Bogotá concluyó que ni el representante, ni el ciudadano demostraron una afectación directa con la publicación de estas imágenes, no solo porque se quedaron cortos en la evidencia planteada, sino que no tenían ninguna clase de vínculo con quienes fallecieron en estos operativos militares.

El director de la institución contó cómo dieron con el paradero del criminal, el de su pareja sentimental y dos escoltas. Foto: Redes sociales y suministrada a Semana

“Javier Ricardo Cabrera Cruz no demostró vínculo de parentesco con las personas fallecidas ni representación de sus familiares; tampoco explicó que estos se encontraran imposibilitados para promover directamente la defensa de sus garantías”, explicó el juzgado.

En la tutela, los dos accionantes advertían que incluso las imágenes podrían afectar a los niños, niñas y adolescentes dada la trascendencia y el alcance que tienen las redes sociales de la Presidencia de la República, y por esta razón, tenía que prohibirse la presentación de estos elementos al alcance de los menores.

El juez en este punto también fue contundente al advertir que los encargados de la tutela tampoco demostraron plenamente y con certeza quiénes se vieron afectados con la publicación de estas imágenes; por consiguiente, no procede la acción de tutela y se falló en favor de la presidencia de la república.

Presidente de la Espriella camina entre los cadáveres de combatientes dados de baja en Guaviare. Foto: Tomados de X @ABDELAESPRIELLA

“Si bien la protección prevalente de la niñez flexibiliza las exigencias propias de la agencia oficiosa, no suprime la necesidad de establecer, cuando menos, un sujeto o grupo determinable, la amenaza que recae sobre sus derechos y las razones que hacen necesaria la intervención de un tercero”, explica la decisión.

Con esta decisión del juez, la Presidencia y el propio presidente Abelardo De La Espriella podrán seguir utilizando en sus redes sociales las imágenes con los resultados de estas operaciones militares, sin que se afecten los derechos que la tutela advirtió vulnerados, pero que un juez descartó.