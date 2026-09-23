Gustavo Petro, en cuyo gobierno se fortalecieron Los Pachenca por la paz total, saca pecho con inversiones en Santa Marta tras el paro

El presidente Abelardo De La Espriella enfrenta su primer desafío en seguridad a menos de dos meses de terciarse la banda presidencial: un paro armado decretado por los Conquistadores de La Sierra o Los Pachenca, en La Guajira y Magdalena, en retaliación a los golpes contundentes que le ha propinado esa administración, entre ellos, la muerte del hijo de alias Pinocho, Bendito Menor y otros narcos de esa organización.

Mientras De La Espriella intenta tomar el control de la región, el expresidente Gustavo Petro, en cuyo cuatrienio se fortalecieron los Conquistadores de la Sierra, porque hicieron parte de su política de paz total, saca pecho con las inversiones sociales que, según él, llegaron a Santa Marta.

“En mi gobierno, en Santa Marta hubo menos pobreza como nunca, la capital que más bajó la pobreza en cuatro años en toda Colombia, logramos hacerla centro del turismo mundial y dejamos financiada y lista para entregar la construcción de la planta desalinizadora para el agua potable”, dijo.

Y añadió: “Veo suspendida la licitación de la planta desalinizadora y viene una gran sequía en dos meses. Convoco a las fuerzas ciudadanas samarias a luchar por el agua potable y la paz”.

Sin embargo, olvida Gustavo Petro que el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, también de izquierda y quien respaldó la candidatura presidencial de Iván Cepeda en el 2026, lo dejó mal parado porque cuando hizo campaña para convertirse en presidente lo calificó como mal ejecutor.

Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Incluso, dijo que no le había cumplido a Magdalena y Santa Marta, donde históricamente el progresismo ha tenido respaldo en las urnas.

En noviembre de 2025, en medio de la consulta de la izquierda, Caicedo le dijo al diario El Colombiano: “Pienso que hubo mucha propuesta y al final los resultados son escasos. Creo que el saldo es negativo en cuanto a las regiones, y particularmente en el departamento del Magdalena, que conozco muy bien. La presencia de la entidad más fuerte que posee Colombia, el Gobierno nacional, y del instrumento de desarrollo que representa el Plan Nacional de Desarrollo, debe hacerse sentir de manera equitativa en las distintas regiones: en la Andina, la Amazónica, la Orinoquía, la Pacífica y el Caribe. La presencia ha sido, seguramente, a partir de los programas bandera, pero grandes proyectos que rompan con la desigualdad y el acumulado de pobreza histórica aún están por verse”.

Presidente Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Volviendo a Petro, recordó que en su gobierno inició diálogo sociojurídico con los Conquistadores de la Sierra. “Logramos su voluntad de desmantelamiento total y entrega de sus líderes a la DEA, pero la DEA no aceptó. La fiscal se negó al sometimiento colectivo aduciendo la no existencia en la ley de la figura de sometimiento colectivo, solo existe la individual, y ahora veo que Abelardo De La Espriella la impulsa en el Congreso con el proyecto de ley del ministro Iván Cancino y estoy de acuerdo con la idea”.

Según Fredy Castillo Carrillo, alias Bendito Menor, había sido designado como vocero para participar en el proceso de paz, pero luego su comportamiento generó tensiones dentro de las ACSN. Foto: Alias Pinocho: Semana / Bendito Menor: redes sociales

Añadió el expresidente: “En vez de ir con pistola al cinto, que no va a usar, Abelardo debe ir es a entregar la planta desalinizadora, el megadatacenter de propiedad pública de Colombia, que se hará imposible si vende a ISA porque ISA es la dueña de Internexa, dueña a su vez del proyecto, y debe llevar a la Fiscalía a finiquitar la negociación para el desmantelamiento definitivo de Conquistadores de la Sierra. El Ejército, por su parte, debe reconstruir el batallón de alta montaña en la sierra y la Policía debe fortalecer la primera compañía de Policía montada que yo ya empecé en el parque natural Tayrona, que reabrí al público”.

Y concluyó: “Tonto sería ver a un Estado que combate con violencia a Conquistadores de la Sierra solo para que el Clan del Golfo se tome la Sierra y el norte del Caribe. Santa Marta y la Sierra Nevada son el corazón del mundo”.