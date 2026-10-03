Impresionantes inundaciones convirtieron calles de España en ríos y dejaron una mujer de 102 años fallecida

La intensidad de las lluvias provocó inundaciones en Madrigueras, donde el agua arrastró vehículos y causó la muerte de una mujer de 102 años.

Terror en el vuelo FlyDubai: tres elementos esenciales en la investigación por el ataque suicida y cómo podrían cambiar al mundo

El agua convirtió las calles en ríos

Una mujer de 102 años falleció en las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Madrigueras, una localidad de unos 4.000 habitantes ubicada en la región de Castilla-La Mancha, en el sureste de España.

El fallecimiento fue confirmado este sábado a la AFP por un portavoz del gobierno regional. Imágenes difundidas por la Guardia Civil en redes sociales mostraron la magnitud de las inundaciones, con calles convertidas en caudalosos ríos que arrastraron numerosos vehículos.

Los automóviles terminaron acumulados y apilados en distintos puntos de la localidad, mientras los equipos de emergencia trabajaban para atender a los afectados.

Una mujer de 102 años murió en su vivienda

El portavoz del gobierno regional confirmó únicamente el fallecimiento de la mujer. Sin embargo, medios locales señalaron que fue encontrada dentro de su vivienda, donde el agua habría alcanzado una altura de un metro.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también se refirió a la emergencia a través de un mensaje publicado en X. El mandatario envió su “cariño a los familiares de la mujer” fallecida y señaló que el Ejecutivo continúa pendiente de “la situación” generada por las lluvias.

Sánchez afirmó además que las precipitaciones “han provocado graves daños en muchas zonas” del país.

Una tromba de agua dejó calles inundadas

El episodio en Madrigueras comenzó durante la tarde del viernes, cuando una tromba de agua se prolongó durante varias horas y dejó al menos 140 litros por metro cuadrado, según informó el gobierno de Castilla-La Mancha.

La cantidad de agua provocó importantes acumulaciones en las calles y obligó a desplegar equipos de emergencia para atender las consecuencias de las inundaciones.

La intensa lluvia obligó a desplegar equipos de emergencia en la localidad española. Foto: @guardiacivil

Durante este sábado, los servicios de emergencia trabajaban “en la recuperación de la localidad”, de acuerdo con un comunicado del gobierno regional. Entre las labores se encontraba asistir a las personas afectadas y retirar los vehículos que quedaron acumulados en las calles.

También se inundó el centro de salud

Las inundaciones también afectaron infraestructura local. Uno de los edificios alcanzados por el agua fue el centro de salud de Madrigueras.

Ante esta situación, un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para prestar sus servicios y apoyar las labores de atención durante la emergencia.

El episodio se produjo mientras la agencia estatal de meteorología Aemet mantenía un aviso para la zona este de España. La entidad había advertido el viernes sobre la presencia de “chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes”, un fenómeno que podía prolongarse hasta el domingo.