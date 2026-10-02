Madre asesinó a su hija de apenas 4 años y después se quitó la vida: esta sería la razón

El Departamento de Policía de Houston, EE. UU., asumió la investigación de un hecho violento ocurrido en la cuadra 300 de Terra Reserve.

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Alrededor de las 5:45 de la tarde del pasado lunes 28 de septiembre, las unidades de patrulla acudieron a la residencia tras recibir reportes sobre detonaciones con arma de fuego provenientes del tercer nivel de la edificación.

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Al escuchar los impactos, personas que se encontraban dentro de la vivienda forzaron la entrada de la habitación para verificar la situación.

En el lugar, los agentes y testigos hallaron sin vida a la niña de 4 años, identificada por su padre como Vivian Savalla, quien presentaba una herida mortal provocada por un disparo.

Intento de suicidio y posterior deceso de la madre

Durante el operativo en la escena del crimen, los uniformados auxiliaron a la madre de la menor, quien se encontraba con lesiones de gravedad en el rostro causadas por un impacto de bala autoinfligido.

Tragedia en Houston: madre le quita la vida a su hija de 4 años tras perder la custodia legal. Foto: Redes sociales API

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, voceros oficiales del Departamento de Policía de Houston confirmaron el jueves que la sospechosa falleció el miércoles en el hospital debido a la gravedad de las heridas causadas durante el atentado contra su propia integridad.

Un fallo de custodia antecedió a la muerte de una niña de 4 años en Houston. Foto: Redes sociales API

Conflicto legal por la tutela de la menor

Fuentes cercanas al entorno familiar revelaron a la cadena de noticias ABC13 que el trágico desenlace coincidió con un fallo judicial reciente.

Tragedia en Houston: madre le quita la vida a su hija de 4 años tras perder la custodia legal. Foto: Redes sociales API

Un juez de familia acababa de determinar el traspaso de la custodia legal de Vivian a su padre, fijando la entrega oficial de la menor para la noche del martes.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la representación legal del progenitor, la resolución emitida por el tribunal no detallaba los protocolos específicos o la modalidad bajo la cual debía ejecutarse el intercambio de la menor, aspecto que precedió a los lamentables hechos acaecidos en la residencia.