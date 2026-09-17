Menor de edad fue capturado por esta razón en Bogotá: Policía hizo llamado a las familias

En el marco de las estrategias para combatir la delincuencia y el delito entre menores de edad, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró la aprehensión de un adolescente de 14 años en el suroccidente de la capital.

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El menor era requerido de manera formal, mediante orden judicial emitida por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, debido a su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

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Las labores de inteligencia, seguimiento y verificación adelantadas por los investigadores de la institución permitieron ubicar al joven en vía pública del barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy.

El procedimiento judicial se hizo efectivo en el momento en que el menor se disponía a salir de su lugar de residencia en compañía de su padre, garantizándole en todo momento sus derechos fundamentales y el debido proceso establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Origen de las investigaciones e incidente de intolerancia

De acuerdo con el material probatorio recopilado por las autoridades, el menor estaría directamente involucrado en un grave hecho de intolerancia que se registró durante el mes de febrero en esa misma jurisdicción.

Cae menor de 14 años en Kennedy por grave ataque con arma blanca ocurrido en febrero. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La reconstrucción de los hechos señala que la situación comenzó mientras el joven compartía con un grupo de amigos en la vía pública, en medio de maniobras y juegos con armas cortopunzantes.

Durante la actividad, uno de los integrantes del grupo resultó lesionado de forma accidental, lo que desencadenó una fuerte riña recíproca entre los presentes y ciudadanos de la zona.

Cae menor de 14 años en Kennedy por grave ataque con arma blanca ocurrido en febrero. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En medio del enfrentamiento, el hoy aprehendido presuntamente atacó con extrema violencia a un hombre de 32 años de edad, ocasionándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo con un elemento punzocortante.

Balances institucionales de la Seccional de Protección

El jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, confirmó que el adolescente fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en la audiencia de legalización de aprehensión e imputación de cargos.

De un juego con armas cortopunzantes a una investigación por tentativa de homicidio.



En #Kennedy, la Policía aprehendió mediante orden judicial a un adolescente de 14 años, presuntamente involucrado en una riña donde un hombre de 32 años resultó gravemente lesionado. pic.twitter.com/uabJYqnSxw — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 17, 2026

Asimismo, el oficial reveló que en lo corrido del año 2026 la Seccional de Protección ha ejecutado un total de 45 aprehensiones de niños, niñas y adolescentes involucrados en conductas punibles en la capital.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a los padres de familia para supervisar las actividades de los menores y recordó la disponibilidad de la línea de emergencia 123 y los CAI locales para denunciar cualquier hecho que altere la convivencia.