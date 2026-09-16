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Giro en caso de la menor hallada muerta en alcantarilla de Bogotá: familiar reveló quién habría sido el hombre que se la llevó de su casa

Las autoridades ya hicieron una captura.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

16 de septiembre de 2026 a las 9:26 p. m.
Su cuerpo fue hallado este martes 15 de septiembre.
Su cuerpo fue hallado este martes 15 de septiembre. Foto: Redes sociales e imagen de referencia

El caso de Ana Lucía González Mendoza, la menor de 8 años que fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, sigue dejando nuevos detalles mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió durante sus últimas horas.

La joven relató lo que vivió durante 20 días en cautiverio.
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Ahora, familiares de la víctima revelaron información sobre la persona con la que presuntamente habría salido de su vivienda antes de desaparecer. Se trataría del novio de una de sus hermanas, un hombre que posteriormente fue ubicado por las autoridades y cuya posible participación en los hechos es materia de investigación.

Según el testimonio de familiares recogido por El Tiempo, el hombre habría salido con Ana Lucía de su casa antes de que se perdiera su rastro. Este dato se convirtió en una pieza relevante para reconstruir los movimientos de la menor y establecer cómo terminó en la alcantarilla

En desarrollo...