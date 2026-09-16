El caso de Ana Lucía González Mendoza, la menor de 8 años que fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, sigue dejando nuevos detalles mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió durante sus últimas horas.

¿Qué podría estar detrás de las desapariciones de niños en Bogotá? Menor reveló violaciones, armas y cómo escapó del cautiverio

Ahora, familiares de la víctima revelaron información sobre la persona con la que presuntamente habría salido de su vivienda antes de desaparecer. Se trataría del novio de una de sus hermanas, un hombre que posteriormente fue ubicado por las autoridades y cuya posible participación en los hechos es materia de investigación.

Según el testimonio de familiares recogido por El Tiempo, el hombre habría salido con Ana Lucía de su casa antes de que se perdiera su rastro. Este dato se convirtió en una pieza relevante para reconstruir los movimientos de la menor y establecer cómo terminó en la alcantarilla

La Fiscalía tiene identificado al sospechoso de haber asesinado a una niña que apareció abandonada en una alcantarilla al sur de Bogotá. Esto es lo que se conoce. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ https://t.co/z5de7404iz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2026

En desarrollo...