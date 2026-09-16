Desmontan 18 cambuches en los Cerros Orientales de Bogotá: zona era usada para esconder delincuentes y expender droga

Una intervención de más de ocho horas permitió recuperar el mirador La Paz, ubicado en inmediaciones del CAI Monserrate, sobre la avenida Circunvalar, luego de que las autoridades identificaran una ocupación irregular que se había extendido entre la vegetación de los Cerros Orientales de Bogotá.

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Hasta el lugar llegaron funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y otras entidades del distrito. El balance dejó 18 cambuches desmontados y 56 toneladas de residuos retiradas de diferentes puntos de la montaña.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el predio, de aproximadamente cinco hectáreas y administrado por la CAR Cundinamarca, venía siendo utilizado por habitantes de calle para dormir, almacenar material de reciclaje e instalar estructuras improvisadas.

Sin embargo, las autoridades también señalaron que en este sector se estarían desarrollando otras actividades que encendieron las alertas: expendio de estupefacientes y uso de la zona como escondite de delincuentes.

Armas blancas, camas y billeteras entre los cambuches

Durante el recorrido por el terreno, los equipos encontraron textiles, billeteras, camas y diferentes elementos acumulados entre las estructuras. La Policía, además, incautó armas cortopunzantes.

La intervención también permitió advertir riesgos ambientales. Según las autoridades, en algunos puntos se realizaban fogatas en medio de la vegetación, una práctica especialmente peligrosa para los Cerros Orientales durante temporadas secas o de altas temperaturas.

“Una sola fogata puede poner en riesgo los Cerros Orientales. Lo que identificamos es la necesidad de un trabajo coordinado entre las autoridades ambientales y las de seguridad para negar el acceso a esta zona”, afirmó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

En el operativo participaron también el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Uaesp, la Secretaría de Ambiente, Integración Social, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la Alcaldía Local de Santa Fe y Migración Colombia.

¿Qué pasará ahora con el mirador La Paz?

La intervención no terminará con el retiro de los cambuches. El distrito indicó que la siguiente etapa estará dirigida a impedir nuevas ocupaciones y recuperar ambientalmente las áreas afectadas.

La CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental competente en el sector, deberá avanzar en acciones relacionadas con aislamiento, señalización, restauración y preservación del predio. También se contempla el manejo de especies invasoras y, cuando corresponda, el inicio de procesos sancionatorios.

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La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, sostuvo que la protección de esta reserva requiere fortalecer el control de accesos, la señalización y las condiciones de seguridad para disminuir tanto las ocupaciones indebidas como el riesgo de incendios forestales.

Según el distrito, durante la actual administración se han intervenido 578 hectáreas de los Cerros Orientales mediante procesos de restauración ecológica.

El mirador La Paz forma parte de un ecosistema de más de 13.200 hectáreas que resulta clave para la conectividad de la fauna y el sistema hídrico de Bogotá. Por ello, las autoridades insistieron en que retirar las estructuras y los residuos constituye apenas la primera fase de la recuperación del lugar.

La Secretaría de Seguridad pidió reportar a la Línea 123 cualquier nueva situación que pueda afectar la seguridad, la convivencia o la conservación de este sector de los Cerros Orientales.