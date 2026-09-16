Fuerte choque bloquea la vía Bogotá-La Calera en ambos sentidos y obliga a tomar rutas alternas

La escena complicó de inmediato el paso por uno de los corredores de conexión con la capital. Los conductores que quedaron atrapados en el tráfico ya comenzaron a buscar maniobras para retomar su recorrido.

Gravísimo accidente de tránsito en la vía Bogotá-Mosquera: dos camiones volcados y cierre total en la calle 13

Un fuerte siniestro vial se presentó en la tarde de este miércoles en la vía Bogotá-La Calera, a la altura de la carrera 6 con calle 88, en la localidad de Chapinero.

El choque involucró a dos camionetas, una perteneciente a una empresa de seguridad pública y otra de servicio particular, según el reporte entregado por un agente de tránsito que se encuentra en el lugar.

El problema para los conductores es que ambos vehículos quedaron atravesados sobre la vía, ocupando el espacio necesario para el paso de los automóviles.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la afectación se presenta en los dos sentidos de circulación, tanto en el trayecto La Calera-Bogotá como en Bogotá-La Calera.

Cierre vial tras choque de dos camionetas Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito

Cierre en ambos sentidos Vía Bogotá-La Calera Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito

La situación generó una interrupción completa del paso y obligó a conductores a buscar alternativas para continuar su recorrido.

Según explicó el agente en el sitio, algunos vehículos están realizando maniobras para intentar retomar hacia el norte por la Circunvalar, llegar hasta la calle 92 y posteriormente continuar por una vía ubicada en la parte baja.

Por ahora, una unidad de Tránsito permanece en el punto para atender el siniestro y gestionar la movilidad mientras se adelantan las labores correspondientes.

El accidente se presenta en un corredor utilizado diariamente por personas que se desplazan entre Bogotá y La Calera, por lo que el bloqueo de ambos sentidos puede generar mayores complicaciones a medida que aumente el número de vehículos que llegan al sector.

La recomendación para quienes todavía no han ingresado a la zona es tener en cuenta las condiciones del corredor y, si es posible, buscar una ruta alternativa antes de llegar al punto del choque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han establecido públicamente las causas que provocaron la colisión.

El llamado ahora está puesto sobre la movilidad, mientras los dos vehículos permanecen en la vía y los agentes trabajan para recuperar el paso.

La Secretaría de Movilidad mantiene presencia en el lugar y se espera que, una vez sean retirados los vehículos involucrados, pueda comenzar a normalizarse el tránsito en ambos sentidos.