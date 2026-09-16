Mujer fue asesinada en Kennedy; encontraron su cuerpo con una puñalada en el cuello: los aberrantes detalles

Una rápida y oportuna reacción de las patrullas de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia del presunto responsable del homicidio de una mujer en el suroccidente de Bogotá.

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Los lamentables hechos se registraron en el sector del barrio Britalia, perteneciente a la localidad de Kennedy, en momentos en que las autoridades del cuadrante fueron alertadas por la comunidad sobre una fuerte riña familiar al interior de un inmueble.

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Las unidades de vigilancia adscritas al CAI Britalia acudieron de inmediato al llamado de emergencia realizado a través de la central de radio.

Al arribar al conjunto residencial, los uniformados fueron abordados por una joven visiblemente afectada, quien denunció que su progenitora acababa de ser víctima de una violenta agresión física por parte de un hombre dentro del predio.

Cuando ingresaron a la vivienda para verificar la situación, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, quien presentaba una lesión visible en la zona del cuello ocasionada, al parecer, con un arma cortopunzante.

Persecución y captura del sospechoso en los tejados

Inmediatamente después de perpetrar el ataque criminal, el presunto agresor intentó darse a la fuga trepando por las cubiertas y los tejados de las viviendas aledañas para evadir el cerco de las autoridades.

Capturaron en los tejados al presunto homicida de una mujer en la localidad de Kennedy. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La oportuna colaboración de los vecinos del sector y los testimonios de los familiares presentes en la escena permitieron a las patrullas orientar la búsqueda de forma precisa sobre los techos de la manzana.

Mediante una rápida maniobra de acordonamiento y persecución en la zona residencial, los miembros de la Policía Nacional lograron ubicar al sospechoso en la parte superior de un inmueble vecino, procediendo de manera inmediata a su neutralización, desarme y captura.

Con esta acción se evitó que el señalado homicida lograra escapar de la zona de los hechos tras la tragedia reportada.

El teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado habló sobre el caso. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Judicialización del capturado y pronunciamiento oficial

El teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar las respectivas audiencias concentradas y la legalización de su detención por el delito de homicidio.

Entretanto, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Sijín avanzan en la recolección de pruebas materiales, el análisis forense de la escena y la toma de declaraciones a los testigos de la riña para esclarecer plenamente las causas del crimen y asegurar una sanción penal ejemplar.