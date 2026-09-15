Hombre aceptó cargos por crimen de su pareja y su hijastra de 11 años en Bogotá: habría recorrido varias vías con los cuerpos

Un hombre de 44 años aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el crimen de su compañera sentimental y su hijastra, una niña de apenas 11 años, ocurrido el pasado 7 de septiembre en el barrio Betania, en la localidad de Usme, sur de Bogotá.

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De acuerdo con la investigación, una discusión con su pareja habría sido el detonante de los hechos. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente asfixió a la menor cuando salía al colegio, como una represalia contra su madre por el altercado que habían sostenido.

Horas más tarde, cuando la mujer regresó de trabajar, el hombre supuestamente le dijo que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, provocándole la muerte. Después habría limpiado las manchas de sangre para intentar ocultar evidencias.

Habría trasladado los cuerpos en un vehículo

Según el material recopilado por el ente investigador, en la madrugada del 9 de septiembre, el señalado agresor habría cambiado de ropa a las víctimas y posteriormente ubicado sus cuerpos en los asientos delantero y trasero de un auto.

Inicialmente, tomó rumbo hacia La Guajira, pero hacia el mediodía regresó a Bogotá y posteriormente emprendió camino hacia Villavicencio. Cuando se encontraba a la altura de Chipaque, Cundinamarca, varios ciudadanos alertaron a las autoridades porque observaron a dos personas dentro del automotor que no respondían a sus llamados. El hombre fue capturado en flagrancia.

El caso ocurre en medio de un panorama que mantiene encendidas las alertas por las violencias al interior de los hogares. Según cifras del Concejo de Bogotá, durante el primer semestre de 2026 se registraron 26.789 casos de violencia intrafamiliar en la capital, un incremento del 26,1 % frente a los 21.247 del mismo periodo de 2025.

El aumento también golpeó con fuerza a los menores de edad. Entre los niños de 0 a 11 años, los registros pasaron de 2.762 a 3.854 casos, un crecimiento del 39,5 %. En contraste, durante ese mismo periodo los homicidios en Bogotá disminuyeron 7,3 %, al pasar de 588 a 545 casos, aunque el primer semestre de 2026 fue el tercero con más homicidios desde 2019.

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A la cárcel tras aceptar los cargos

El panorama es diferente en Cundinamarca. Según el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre enero y junio los homicidios disminuyeron 8,2 %, al pasar de 207 casos en 2025 a 190 en 2026. La violencia intrafamiliar también cayó 2,1 %, de 5.092 a 4.987 registros. En el conjunto del país, este último indicador aumentó 22,8 % durante el mismo periodo.

Por el doble crimen ocurrido en Usme, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre aceptó los cargos de manera libre y voluntaria, y un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario.