Alcalde Galán y Policía de Bogotá dieron detalles del rescate de dos menores de edad

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, entregó detalles inéditos sobre el procedimiento de emergencia que permitió poner a salvo a dos menores de edad en el sur de la capital.

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La intervención se ejecutó tras recibir una alerta ciudadana a través de la línea 123, en la que la comunidad denunció la presencia de dos niños de dos y cinco años sin la supervisión de un adulto en una residencia del barrio La Fragua, ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

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Ante la gravedad del reporte entregado por los vecinos del sector, unidades especializadas de la Seccional de Infancia y Adolescencia se desplazaron de inmediato hacia el inmueble señalado.

Uniformados de la institución llegaron al lugar de los hechos con el objetivo de verificar el estado de salud de los infantes y restablecer la garantía de sus derechos, garantizando que fueran trasladados a un entorno seguro.

Relato de la patrullera e inspección a la vivienda

La patrullera Caterin Riaño, integrante del equipo operativo que atendió la conflagración sociofamiliar en el predio, relató los momentos de tensión y la forma en que abordó el rescate de los dos pequeños.

Policía rescata a dos niños de 2 y 5 años abandonados en el barrio La Fragua. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La uniformada explicó que al llegar a la residencia observó que las ventanas de la estructura se encontraban abiertas y que los niños solicitaban auxilio, manifestando abiertamente que se encontraban totalmente solos dentro del lugar.

La patrullera Riaño logró ingresar a la vivienda para asistir a los hermanos. Debido a las bajas temperaturas de la mañana y a las condiciones precarias en las que se encontraban, la funcionaria procedió a vestir a los niños y ponerles zapatos antes de retirarlos del predio.

Policía rescata a dos niños de 2 y 5 años abandonados en el barrio La Fragua. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Posteriormente, la uniformada coordinó su traslado para que recibieran la atención médica preventiva y el acompañamiento psicosocial correspondiente.

Reconocimiento institucional y advertencia del alcalde mayor

El operativo contó con el acompañamiento del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien expresó un reconocimiento público a la patrullera Riaño y al personal de la institución por el éxito del rescate.

#EsNoticia | Servir también es estar presentes cuando nuestros niños y niñas necesitan protección.



La voz de la comunidad alertó sobre dos hermanos, de 2 y 5 años, que pedían ayuda desde la ventana de una vivienda en el barrio La Fragua.



Ante el llamado ciudadano, el… pic.twitter.com/BBha9Ukw1z — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 16, 2026

El mandatario distrital destacó la dedicación y la sensibilidad demostrada por la Fuerza Pública durante la atención de la emergencia en la localidad de Antonio Nariño.

Sin embargo, el alcalde Galán advirtió con preocupación que este tipo de hechos no representan casos aislados en la ciudad, reiterando el compromiso de la administración distrital para fortalecer las redes de protección a la niñez.

De igual manera, las autoridades policiales recordaron la importancia de la colaboración ciudadana a través de las líneas institucionales para prevenir la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes en la capital.