Concejal “Fuchi”, en vilo por decisión de la Procuraduría que podría dejarlo sin su curul en el Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá Julián Forero Castelblanco, conocido como “Fuchi”, enfrenta un nuevo capítulo en el proceso disciplinario que podría tener consecuencias sobre el ejercicio de su curul en el Concejo de Bogotá.

Concejal Fuchi será investigado por convocar paro de conductores y una presunta agresión a periodista en Bogotá

Según el concejal, los policías estigmatizan a los motociclistas. Foto: Captura de video Facebook

En octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Forero con suspensión e inhabilidad especial por 14 meses, al determinar que incurrió en una falta grave, a título de dolo, durante un procedimiento de tránsito ocurrido el 22 de febrero de 2024. Según el Ministerio Público, el cabildante utilizó expresiones irrespetuosas contra uniformados de la Policía.

La decisión fue apelada por Forero y, por tratarse de un fallo de primera instancia, sus efectos definitivos dependen de lo que resuelva la instancia correspondiente de la Procuraduría. El concejal ha manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión y anunció que recurriría a las vías judiciales.

Procuraduría General sancionó e inhabilitó por 14 meses al concejal Fuchi por haber agredido a agentes de policía

Un policía le mostró el video de un hecho sicarial y eso exaltó los ánimos del concejal Forero. Foto: Captura de video Facebook

A este expediente se suma otra investigación disciplinaria. En septiembre de 2025, la Procuraduría abrió una actuación para establecer si Forero promovió la participación de taxistas y motociclistas en las movilizaciones del 16 de septiembre, algunas de las cuales derivaron en bloqueos de vías principales.

El organismo también indaga por un episodio ocurrido durante esas protestas con un periodista de Citytv.

Concejales Fuchi Forero y Ángelo Schiavenato, a juicio disciplinario por ingresar una moto al tercer piso del Concejo de Bogotá

Concejal Julián Forero "Fuchi" Foto: Guillermo Torres

En esa investigación fueron ordenadas distintas pruebas para establecer las circunstancias de los hechos, entre ellas material audiovisual, publicaciones en redes sociales y elementos difundidos por medios de comunicación.

Así, “Fuchi” mantiene abiertos dos frentes disciplinarios de distinta naturaleza: uno que ya tiene una sanción en primera instancia y otro que continúa en etapa de investigación.

La decisión sobre la apelación será determinante para establecer si la sanción de 14 meses queda en firme y cuáles serían sus efectos sobre el ejercicio de la curul durante el actual periodo constitucional.