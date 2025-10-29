Bogotá
Procuraduría General sancionó e inhabilitó por 14 meses al concejal Fuchi por haber agredido a agentes de policía
Según el fallo de primera instancia, Forero incurrió en una falta grave al dirigirse a los uniformados con expresiones como “perro” y “gamín”.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con la suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como Fuchi, tras determinar que agredió verbalmente a miembros de la Policía Nacional durante un procedimiento de tránsito ocurrido el 22 de febrero de 2024.
Por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía, la @PGN_COL sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Castelblanco.— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 29, 2025
Detalles AQUÍ 👉 https://t.co/77hN8CoiHw pic.twitter.com/h4TQmQ8dyR
Según el fallo de primera instancia, el ente de control concluyó que Forero incurrió en una falta grave al dirigirse a los uniformados con expresiones como “perro” y “gamín”, en un acto que la Procuraduría calificó como “irrespetuoso e indigno”. Los hechos se habrían presentado cuando el cabildante fue requerido en un retén de tránsito y reaccionó de manera alterada ante la solicitud de los agentes.
“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución y la ley”, señala el fallo, al recordar que, como funcionario público y concejal de la capital, Forero tenía la obligación de mantener una conducta basada en el respeto, la tolerancia y el decoro.
El Ministerio Público agregó que con esa actuación el concejal transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa. Por ello, la falta fue calificada como grave cometida a título de dolo, es decir, con plena conciencia de la infracción.
La sanción implica que Forero no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo establecido. No obstante, el fallo aún puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
El caso se suma a otros procesos en los que el organismo de control ha reiterado que los funcionarios elegidos por voto popular están obligados a mantener comportamientos ejemplares frente a la ciudadanía y las autoridades.