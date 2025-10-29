Bogotá

Procuraduría General sancionó e inhabilitó por 14 meses al concejal Fuchi por haber agredido a agentes de policía

Según el fallo de primera instancia, Forero incurrió en una falta grave al dirigirse a los uniformados con expresiones como “perro” y “gamín”.

29 de octubre de 2025, 11:56 a. m.