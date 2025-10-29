Suscribirse

Bogotá

Procuraduría General sancionó e inhabilitó por 14 meses al concejal Fuchi por haber agredido a agentes de policía

Según el fallo de primera instancia, Forero incurrió en una falta grave al dirigirse a los uniformados con expresiones como “perro” y “gamín”.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 11:56 a. m.
ED 2254
Julián Forero en la Protesta del gremio de motociclistas y transportadores en contra del Distrito. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con la suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como Fuchi, tras determinar que agredió verbalmente a miembros de la Policía Nacional durante un procedimiento de tránsito ocurrido el 22 de febrero de 2024.

Contexto: Concejal Fuchi será investigado por convocar paro de conductores y una presunta agresión a periodista en Bogotá

Según el fallo de primera instancia, el ente de control concluyó que Forero incurrió en una falta grave al dirigirse a los uniformados con expresiones como “perro” y “gamín”, en un acto que la Procuraduría calificó como “irrespetuoso e indigno”. Los hechos se habrían presentado cuando el cabildante fue requerido en un retén de tránsito y reaccionó de manera alterada ante la solicitud de los agentes.

“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución y la ley”, señala el fallo, al recordar que, como funcionario público y concejal de la capital, Forero tenía la obligación de mantener una conducta basada en el respeto, la tolerancia y el decoro.

Contexto: Secretaría de Movilidad le ganó batalla legal al concejal Julián Forero, ‘Fuchi’, por cuenta de los cepos en zona de parqueo
El concejal Julián Forero, reconocido líder de los motociclistas, se vio involucrado en un hecho en el que hub un aparente mal procedimiento de la Policía. Terminó con comparendo.
Según el concejal, los policías estigmatizan a los motociclistas. | Foto: Captura de video Facebook

El Ministerio Público agregó que con esa actuación el concejal transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa. Por ello, la falta fue calificada como grave cometida a título de dolo, es decir, con plena conciencia de la infracción.

La sanción implica que Forero no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo establecido. No obstante, el fallo aún puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.

Contexto: Paro en Bogotá: denuncian que el concejal Julián Forero agredió a periodista de City Tv en medio de las protestas de conductores
Edison Julián Forero 'Fuchi'
Edison Julián Forero suele ser viral en redes sociales. | Foto: Cortesía a SEMANA

El caso se suma a otros procesos en los que el organismo de control ha reiterado que los funcionarios elegidos por voto popular están obligados a mantener comportamientos ejemplares frente a la ciudadanía y las autoridades.

