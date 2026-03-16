Cada vez nacen menos bebés en Bogotá: preocupación tras la caída en natalidad desde 2022 y de manera sostenida

Las tasas de natalidad son indicadores demográficos que miden la frecuencia de nacimientos vivos en una población, durante un periodo, que generalmente es un año. Este indicador es clave porque determina el crecimiento demográfico, la futura fuerza laboral y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y salud.

Es importante tener en cuenta que una natalidad baja provoca el envejecimiento poblacional, lo que presiona la economía y servicios públicos, mientras que tasas elevadas influyen en temas como la planificación familiar y las necesidades sociales.

La tasa de natalidad en Colombia ha venido reduciéndose en los últimos años. Foto: El País

Recientemente, el Consejo de Bogotá expresó en cifras una preocupación creciente por la caída en la natalidad. Se han dado cambios significativos pues entre 2022 y 2025, el número de nacimientos en Bogotá tuvo una reducción del 13,85%, una variación coherente con las transformaciones demográficas recientes del país.

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El comportamiento se ve reflejado en la tasa de natalidad, pues esta descendió de 8,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2022 a7,0 por cada 1.000 habitantes en 2025, confirmando una tendencia a la baja en los patrones reproductivos de la población.

Entre los factores que han motivado esta situación se encuentra la postergación de la maternidad, cambios en las decisiones reproductivas, condiciones socioeconómicas y modificaciones en la estructura poblacional.

La tasa de natalidad descendió de 8,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2022 a7,0 por cada 1.000 habitantes en 2025, Foto: Adobe Stock

La Secretaría de Salud analizó también la cifra por grupos etarios, pues mientras los embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años disminuyen, los embarazos en niñas de 10 a 14 años presentan un incremento desde 2022 hasta 2025, configurando un serio desafío de salud pública y un reflejo de profundas desigualdades sociales.

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“En el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, la reducción es evidente: para 2025 se registraron preliminarmente 4.131 nacimientos, frente a 4.353 en 2024. Del total de nacimientos en este rango de edad, el 52,8% se concentró principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba, lo que evidencia la persistencia de brechas territoriales”, indicó.