Sindicato denuncia despidos masivos en planta de Cundinamarca donde se producía la leche Algarra, que se despide de Colombia

En la mañana de este 16 de marzo se conoció que una de las marcas más populares de leche en Colombia saldría del mercado, tras una decisión de la directiva de la empresa que la produce desde hace más de 7 décadas en el país. Se trata de la empresa Gloria, que dejará de producir las marcas Algarra y Lechesan en el país.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado, en el que la empresa aseguró que “el holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”, se lee en la carta.

Esta es la situación que se vive. Foto: Adobe stock

Esto significa que la empresa ahora cesará el negocio de lácteos, por lo que no volverá a producir productos como leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, kumis, avena, crema de leche y leche achocolatada.

Tras la decisión, el presidente del sindicato de trabajadores de Gloria, Sinaltrainbec, Freddy García, aseguró que la situación ha generado una incertidumbre creciente en los empleados. Aseguró a Blu Radio que actualmente la empresa no los ha llamado a negociar ni les ha comunicado alguna decisión al respecto.

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Indica que solo les anunciaron el cierre de la producción de leche y que la operación quedaría al mínimo. El sindicato aseguró que la planta llegó a tener 80 trabajadores, pero que actualmente apenas hay 20.

Tenga en cuenta lo que denuncian los sindicatos. Foto: Stock

Dijo que se redujeron a la mitad los afiliados al sindicato, pues algunos fueron llamados a firmar acuerdos de terminación de contrato. Otros pudieron continuar trabajando sin saber qué iba a pasar.

Detalló en el medio de comunicación mencionado que el pasado viernes la empresa detuvo completamente la planta, paralizando tanto máquinas como procesos productivos. Luego se tomaron medidas para evacuar leche almacenada en tanques y terminar el envasado de últimos lotes.

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Finalmente, el sindicato cuestionó la legalidad del proceso, pues dejan dudas sobre si existe o no la autorización del Ministerio de Trabajo para ejecutar despidos masivos, que es un requisito obligatorio cuando se hacen cierres empresariales de gran escala en el país.

Esto es lo que denuncian los trabajadores. Foto: Getty Images

Hasta el momento no se ha conocido una posición oficial de la empresa frente a este tema relacionado con trabajadores.