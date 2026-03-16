El mundo empresarial colombiano amaneció con una triste noticia en la mañana de este lunes, 16 de marzo. La empresa Gloria Foods, de origen peruano y que produce dos reconocidas marca de leche en el país anunció su salida luego de 70 años en el mercado. Las marcas que desaparecerían son Leche Algarra y Lechesan.

La decisión implica el cierre de las operaciones de la planta ubicada en el municipio de Cogua, Cundinamarca. La decisión fue confirmada a través de un comunicado en el que aseguran que la Junta Directiva de la empresa buscará enfocarse únicamente en la categoría de bebidas, que ve como un potencial para hacer mayor presencia en el mercado.

Se enfocarán en otros mercados. Foto: AFP

“El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia”, indicó el comunicado de la compañía.

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Esto quiere decir que la empresa dejará producir la categoría de lácteos. Es decir, productos como: leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche.

Esta es la razón. Foto: 123rf

“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país”, indicó la compañía.

Es importante recordar que el sector lechero del país recibió una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de que multara a cuatro empresas del sector. Entre estas se encontró Gloria.

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La multa en ese momento fue de 21.000 millones para las empresas, luego de que se comprobara que agregaron lactosueros a la leche. La situación también golpeó a otras marcas que históricamente lideraron algunos sectores de bajo costo y también a algunos supermercados que tenían su propia marca.

La empresa hizo el anuncio este lunes. Foto: Getty Images