Ecopetrol reporta apagado en la Refinería de Cartagena por falla eléctrica

La empresa Ecopetrol informó sobre un apagado de varias unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, que se registró este domingo 15 de marzo tras una afectación en el suministro de energía eléctrica.

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De acuerdo con la compañía, la interrupción eléctrica provocó la salida de operación de algunas unidades dentro del complejo industrial ubicado en Cartagena. No obstante, la empresa indicó que la situación no afecta el abastecimiento de combustibles en el país.

“Se presentó una afectación en el suministro de energía eléctrica a la Refinería de Cartagena, que produjo el apagado de las unidades de proceso”, señaló la compañía al informar sobre lo ocurrido.

La empresa explicó que el evento “no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país”. Esto, según indicó, se debe a que la refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda.

Refinería de Cartagena. Foto: Suministrado a Semana

Tras conocerse la situación, la compañía activó el plan de contingencia para atender la interrupción y avanzar en el restablecimiento de las unidades de proceso que quedaron fuera de servicio.

Ecopetrol indicó que actualmente dichas unidades se encuentran en modo seguro y energizadas, mientras se desarrollan las labores técnicas correspondientes.

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La empresa también informó que se adelantarán investigaciones para establecer las causas del evento que originó la interrupción eléctrica dentro de la instalación industrial.

“El hecho no generó afectaciones a personas ni a la infraestructura de la Refinería. El hecho no afecta el abastecimiento de combustibles en el país”, detalló Ecopetrol en un breve comunicado.

La compañía señaló que continuará trabajando en la normalización de las operaciones mientras se avanza en el análisis técnico del incidente ocurrido en el complejo de refinación.

Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado a la opinión pública que entregue más detalles de este incidente.