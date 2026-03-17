Ecopetrol avanza en el arranque secuencial de la refinería de Cartagena tras falla eléctrica

Ecopetrol anunció el avance en la Refinería de Cartagena en el arranque secuencial de sus unidades de proceso.

La empresa señaló que avanza en el plan de contingencia para normalizar la operación de las 35 unidades de producción de la refinería de Cartagena, que resultaron afectadas por una falla en el suministro de energía eléctrica la tarde del domingo 15 de marzo.

“El plan de arranque secuencial se adelanta de manera satisfactoria. Actualmente, la refinería tiene activados los servicios industriales y la generación eléctrica disponibles para operar con normalidad, según lo establecido en los tiempos y procedimientos de la empresa”, destacó Ecopetrol.

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Ecopetrol busca superar las dificultades vividas en la Refinería de Cartagena. Foto: Cortesía Ecopetrol

Mientras avanzan estas evaluaciones, el enfoque principal se mantiene en completar el arranque secuencial de las unidades de proceso. Ecopetrol indicó que, de mantenerse el ritmo actual de las maniobras, se espera que la contingencia pueda superarse en los próximos días y que la refinería retome plenamente su operación.

Asimismo, la unidad principal se encuentra en proceso de estabilización para que, en las próximas horas, reciba crudo directamente y se reanude el proceso de generación de productos refinados. Estas maniobras no alteran el suministro normal de combustible a la región Caribe ni al resto del país, dado que la refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional.

“Durante esta semana, el despacho de productos refinados a proveedores se realiza con normalidad. Con estas labores se espera que en los próximos días se logre superar la contingencia eléctrica de forma segura. Las causas del evento ocurrido aún son objeto de investigación”, señaló Ecopetrol.

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Ecopetrol anunció el avance del proceso en la refinería de Cartagena. Foto: Semana / Getty Images

Cabe señalar que la Refinería de Cartagena es una de las instalaciones más importantes del sistema energético colombiano, por lo que su operación resulta clave para la producción de combustibles y el abastecimiento del mercado interno. Por esta razón, el proceso de recuperación se adelanta bajo estrictos controles técnicos y operativos, con el fin de garantizar que el restablecimiento se realice de manera segura y estable.