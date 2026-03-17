Ecopetrol y Gran Tierra firman acuerdo para extender el desarrollo de los campos Tisquirama y San Roque

Ecopetrol y Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal anunciaron que suscribieron un acuerdo para impulsar la actividad de producción de hidrocarburos en los campos Tisquirama y San Roque, en el departamento del Cesar.

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El acuerdo contempla una inversión total de $ 92,4 millones de dólares en el área de operación directa Tisquirama, asumida en un 100 % por Gran Tierra, a ejecutarse durante los 40 meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.

“De esta manera, se ratifica la apuesta de Ecopetrol y Gran Tierra en una alianza que traerá inversión para la región y que incrementará la actividad de desarrollo en el Valle Medio del Magdalena, una de las cuencas con mayor historia y volumen de hidrocarburos descubierto en el país”, señala Ecopetrol.

Además del impacto en la producción energética, el acuerdo tiene un componente relevante para la economía regional. De acuerdo con el comunicado, el desarrollo de estas actividades contribuirá a dinamizar la inversión en el departamento del Cesar y a generar empleo en la zona.

Firma del acuerdo entre Ecopetrol y Gran Tierra. Foto: Ecopetrol.

Asimismo, se espera que las nuevas operaciones aporten al abastecimiento energético del país, en un contexto en el que el sector petrolero continúa siendo una pieza clave para la economía colombiana.

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La alianza entre Ecopetrol y Gran Tierra también refuerza el interés de ambas compañías por seguir desarrollando proyectos en el Valle Medio del Magdalena, una región donde se han descubierto importantes volúmenes de hidrocarburos a lo largo de la historia de la industria petrolera nacional.

Las dos empresas anunciaron que, una vez se cumplan las condiciones pactadas, incluida la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, comenzará la ejecución del programa de inversión orientado al recobro secundario mediante inyección de agua, con el objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos en el área, contribuir con el abastecimiento energético del país y la generación de empleo en la región.

Ecopetrol anunciará más detalles de los procesos que se desarrollen en esos campos y la contribución que los mismos logren generar en la producción energética de la nación.