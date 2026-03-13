Corte Constitucional emite decisión que cierra la puerta a ISA, filial de Ecopetrol, para participar en el mercado eléctrico

Otra mala noticia para la empresa ISA, filial de Ecopetrol. La Corte Constitucional resolvió una demanda contra un artículo del Plan de Desarrollo 2022-2026, es decir, “Colombia, potencia mundial de la vida”, del gobierno de Gustavo Petro.

El artículo demandado fue el 372 de la Ley 2294 de 2023. Con su contenido, se eliminaba la prohibición que existía desde hacía más de 30 años, para que ISA, que principalmente se dedica a la transmisión de la energía, pudiera entrar en otros negocios, como el de generación, comercialización y distribución de energía.

Los demandantes del artículo argumentaron tres razones principales, según explicó Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte. Por un lado, que la propuesta normativa fue introducida de manera tardía en el debate del Plan de Desarrollo; por lo tanto, no tuvo el suficiente análisis, ya que no llegó desde la propuesta original del plan para el cuatrienio.

Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro Foto: Universidad San Buenaventura

La segunda razón argumentada ante la Corte Constitucional es que no había una unidad de materia clara con el objetivo del Plan de Desarrollo. Es decir, prácticamente fue un “mico”.

El tercer argumento está más relacionado con el negocio eléctrico en sí. Los demandantes sustentaron que eliminar la prohibición a ISA, para entrar a jugar como generadora, comercializadora y distribuidora de energía, cambiaría de manera sustancial el funcionamiento del mercado de energía en el país.

Desde 2021, Interconexión Eléctrica S.A. es controlada por Ecopetrol, que adquirió el 51,4 % de la participación accionaria. Aunque venía arrojando buenos resultados, en 2025 tuvo una caída de 14 % en las utilidades.

La principal actividad de ISA, que opera en varios países, es la transmisión de energía. Foto: Semana

Adicionalmente, en fechas recientes ha salido a la luz pública, tras la expedición de un fallo que declaró la nulidad del nombramiento de Jorge Carrillo, quien venía desempeñándose como presidente de la compañía desde septiembre de 2024. El Consejo de Estado dejó en firme este viernes 13 de marzo, la sentencia que había proferido, con la cual anula la elección.

Gabriel Jaime Melguizo recibió bajo en cargo la presidencia de ISA, pero luego, la Red de Veedurías también cuestionó ese nombramiento, alegando presuntas presiones laborales y reacomodos administrativos que estarían orientados a desplazar funcionarios que venían realizando seguimiento a procesos de contratación internacional. La compañía respondió, desvirtuando los señalamientos.

La acción de ISA, durante la jornada bursátil de este viernes, al cierre de la semana, tuvo una recuperación, luego momentos de cotización a la baja. Según la Bolsa de Valores de Colombia, subió en 2,77 %, con un precio promedio de 27.000 pesos.

Empresa ISA responde a Red de Veedurías

El nuevo fallo de la Corte

Según las explicaciones de la presidenta de la Corte Constitucional, luego de estudiar el caso, llegaron a la conclusión de que “no se surtieron los debates pertinentes” de ese aparte que fue objeto de la acción jurídica. En consecuencia, no sería constitucional y, por lo tanto, seguirá vigente la prohibición de que ISA pueda entrar a competir en el mercado eléctrico, con generadores, distribuidores y comercializadores.