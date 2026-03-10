Alarma por presuntas irregularidades en ISA

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, encendió las alarmas por aparentes irregularidades que estarían ocurriendo en ISA (Interconexión Eléctrica S. A.).

Él contó que la designación de Gabriel Jaime Melguizo como presidente encargado de la compañía ha generado nuevos cuestionamientos.

Al parecer, hay presuntas presiones laborales y reacomodos administrativos que estarían orientados a desplazar funcionarios que venían realizando seguimiento a procesos de contratación internacional.

ISA, filial de Ecopetrol, registró una caída del 14 % en la utilidad neta. ¿Qué pasó?

“Según la información recibida por la Red de Veedurías, la llegada de Melguizo al encargo se daría en medio de movimientos internos que, de acuerdo con las alertas conocidas, estarían relacionados con intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala”, dijo la veeduría.

En especial, se mencionó el proyecto Ventus, vinculado al sector de energía solar, donde se proyectarían inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares.

“En ese contexto, algunos denunciantes señalan presuntas cercanías entre Melguizo y el directivo empresarial Juan Emilio Posada, lo que habría despertado inquietudes sobre posibles influencias en decisiones estratégicas dentro de la compañía”, comentó la Red.

Advierten reacomodo de poder en ISA tras designación de presidente encargado y denuncias por presiones internas



La designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha desatado nuevas alertas y cuestionamientos dentro y… pic.twitter.com/5lSIB6N1uI — RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos: “no+ratas” (@redveeduriascol) March 10, 2026

Se pidió a la Procuraduría poner la lupa sobre las alertas.