ISA se pronunció sobre las declaraciones realizadas por la Red de Veedurías: “No participa ni ha participado en política”

En los últimos días, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, encendió las alarmas por aparentes irregularidades que se estarían presentando en ISA.

Alarma por presuntas irregularidades en ISA

“Según la información recibida por la Red de Veedurías, la llegada de Melguizo al encargo se daría en medio de movimientos internos que, de acuerdo con las alertas conocidas, estarían relacionados con intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala”, destacó el presidente de la Red de Veedurías.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. Foto: Foto: video Red de Veedurías de Colombia.

Ante estas declaraciones, ISA emitió un comunicado de prensa en el cual se pronunció frente a los señalamientos recibidos en los últimos días.

En primer caso, ISA y sus empresas destacan que no ha existido ni existe ningún proyecto denominado “Ventus”. Asimismo, la compañía no tiene inversiones aprobadas ni participación en proyectos que superen los 2.000 millones de dólares, como se ha insinuado públicamente.

Por otra parte, el grupo empresarial anuncia que, en el marco de sus procesos ordinarios de análisis de mercado y evaluación de posibles proveedores y aliados, ISA tuvo conocimiento de Ventus (Ventus Colombia SAS), una empresa epecista especializada en proyectos de energía renovable.

“En 2025, Juan Emilio Posada, miembro actual de la Junta Directiva de ISA y expresidente de la compañía, informó sobre la existencia de un vínculo contractual indirecto con Ventus (finalizado en octubre de 2025), y que nunca participó en conversaciones sobre eventuales negocios entre Ventus e ISA”, destacó ISA.

La empresa desmintió su participación en política. Foto: Semana

Adicionalmente, se informó que la compañía llevó a cabo un análisis jurídico y determinó que, en el marco del régimen legal, existía una incompatibilidad para que la compañía celebrara contratos con esta empresa. Como consecuencia de este proceso, ISA y sus empresas no han tenido ni tienen vínculo contractual con Ventus.

En el ámbito de las inversiones que fueron blanco de algunas declaraciones externas, ISA anuncia que, por medio de las internas y de los estatutos sociales, las decisiones relacionadas con la aprobación de inversiones de la magnitud mencionada públicamente no son competencia del presidente de la sociedad, sino de su Junta Directiva.

Uno de los señalamientos que más reacciones causó fue sobre la presunta participación de la empresa en procesos políticos o en el apoyo a campañas relacionadas con dicha arista.

La empresa señaló que “ISA no participa ni ha participado en política; en consecuencia, no apoya campañas o partidos. Actúa con estricta neutralidad institucional y tiene prohibido por ley y por su código de ética el uso de recursos corporativos para cualquier fin electoral. Su rol es operar infraestructura estratégica con rigor técnico, excelencia y apego a la institucionalidad”.

Junta directiva de ISA sacó a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía; el contrato fue suspendido temporalmente

Por último, se informó que Gabriel Melguizo Posada, presidente encargado, lleva cerca de 30 años en la compañía y ha ocupado importantes cargos de dirección en varios de los países donde ISA tiene presencia. Por lo cual su papel se basa en las normas éticas con las que cuenta el grupo.

Gabriel Melguizo, presidente (e) de ISA. Foto: ISA / Página Web

“ISA cuenta con un programa de ética e integridad que cumple con las mejores prácticas de mercado, por eso invitamos a cualquier ciudadano que tenga alguna denuncia o conozca un hecho irregular que involucre a ISA, a que realice el reporte por la Línea Ética ISA, adjuntando las pruebas que permitan adelantar una investigación rigurosa”, puntualizó ISA.