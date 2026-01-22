Aunque suena absurdo, funcionaba: la ciencia explica por qué usaban un animal para conservar la leche

Desde tiempos antiguos, la humanidad ha ideado múltiples técnicas para preservar los alimentos, muchas de las cuales resultan sorprendentes en la actualidad. En épocas en las que no existían sistemas de refrigeración ni tratamientos térmicos, mantener la leche en buen estado era un reto constante.

Por esta razón, las comunidades apelaban a métodos poco habituales para impedir que la leche se dañara con rapidez. Un ejemplo de ello se dio en zonas rurales de Rusia y Finlandia, donde una de estas prácticas consistía en introducir un sapo vivo dentro del recipiente en el que se almacenaba el producto.

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

Aunque esta costumbre puede parecer absurda o carente de lógica desde una mirada moderna, no se trataba de una simple superstición. En realidad, esta práctica tenía un trasfondo biológico y científico que hoy resulta llamativo.

Lo primero que debería tener en cuenta es que la leche es un entorno ideal para el crecimiento de microorganismos debido a su riqueza en lactosa, proteínas y minerales. Estos componentes sirven de alimento para bacterias y hongos, que se reproducen con rapidez cuando el producto se mantiene a temperatura ambiente.

Esta práctica tenía un trasfondo biológico y científico que hoy resulta llamativo. Foto: Getty Images

Sin un proceso que limite su desarrollo, estos microbios alteran la composición de la leche, generando ácido láctico y otras sustancias que provocan su deterioro, además de representar un posible riesgo para la salud.

En la actualidad, la conservación de la leche se logra principalmente mediante la pasteurización, un procedimiento que busca reducir la presencia de microorganismos. Este método consiste en someter el producto a calor durante un tiempo específico para disminuir la carga bacteriana.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Aunque no elimina por completo todos los microbios, sí reduce de forma significativa aquellos responsables del deterioro y de enfermedades, sobre todo cuando la leche se mantiene refrigerada.

En este contexto, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Proteome Research, la piel de estos anfibios libera péptidos y sustancias con propiedades antimicrobianas que dificultan la reproducción y actividad de los microorganismos responsables del deterioro del producto. No obstante, en la actualidad esta práctica no es segura ni aconsejable, debido a los riesgos sanitarios que implica y a consideraciones relacionadas con el bienestar animal.

“Se ha llevado a cabo un estudio mediante nano-HPLC-ESI-Orbitrap que incluyó espectros HCD y ETD con el objetivo de esclarecer la composición del peptidoma cutáneo de la rana parda rusa Rana temporaria (...) Varios de los péptidos identificados se describen por primera vez en la secreción de R. temporaria”, dicen los autores responsables del estudio.

Además, la investigación agrega que los resultados obtenidos son realmente sorprendes: “Se evaluó la actividad antibacteriana global de la secreción cutánea, así como la de un péptido individual (Brevinina 1Tb), utilizando la tecnología PMEU Spectrion (Unidad Portátil de Enriquecimiento Microbiano). Los efectos inhibidores de estos péptidos frente a Staphylococcus aureus y Salmonella enterica serovar Typhimurium fueron comparables en magnitud a los observados con algunos antibióticos".