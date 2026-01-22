Ciencia

Aunque suena absurdo, funcionaba: la ciencia explica por qué usaban un animal para conservar la leche

Las comunidades rurales de Rusia y Finlandia recurrían a métodos poco habituales para evitar que la leche se deteriorara con rapidez.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
22 de enero de 2026, 5:47 p. m.
El método, según la ciencia, que conservaba por más tiempo la leche.
El método, según la ciencia, que conservaba por más tiempo la leche. Foto: Getty Images

Desde tiempos antiguos, la humanidad ha ideado múltiples técnicas para preservar los alimentos, muchas de las cuales resultan sorprendentes en la actualidad. En épocas en las que no existían sistemas de refrigeración ni tratamientos térmicos, mantener la leche en buen estado era un reto constante.

Por esta razón, las comunidades apelaban a métodos poco habituales para impedir que la leche se dañara con rapidez. Un ejemplo de ello se dio en zonas rurales de Rusia y Finlandia, donde una de estas prácticas consistía en introducir un sapo vivo dentro del recipiente en el que se almacenaba el producto.

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

Aunque esta costumbre puede parecer absurda o carente de lógica desde una mirada moderna, no se trataba de una simple superstición. En realidad, esta práctica tenía un trasfondo biológico y científico que hoy resulta llamativo.

Lo primero que debería tener en cuenta es que la leche es un entorno ideal para el crecimiento de microorganismos debido a su riqueza en lactosa, proteínas y minerales. Estos componentes sirven de alimento para bacterias y hongos, que se reproducen con rapidez cuando el producto se mantiene a temperatura ambiente.

Tecnología

Este es el país que se sumaría a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años: buscan frenar el “uso nocivo de internet”

Tecnología

Tormenta solar en Colombia, ¿cuándo comienza y en qué categoría está clasificada?

Tecnología

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

Con este ajuste rápido y sencillo, sus audífonos inalámbricos pueden sonar mucho mejor

Tecnología

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

Tecnología

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Tecnología

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Tecnología

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Tecnología

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Leche
Esta práctica tenía un trasfondo biológico y científico que hoy resulta llamativo. Foto: Getty Images

Sin un proceso que limite su desarrollo, estos microbios alteran la composición de la leche, generando ácido láctico y otras sustancias que provocan su deterioro, además de representar un posible riesgo para la salud.

En la actualidad, la conservación de la leche se logra principalmente mediante la pasteurización, un procedimiento que busca reducir la presencia de microorganismos. Este método consiste en someter el producto a calor durante un tiempo específico para disminuir la carga bacteriana.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Aunque no elimina por completo todos los microbios, sí reduce de forma significativa aquellos responsables del deterioro y de enfermedades, sobre todo cuando la leche se mantiene refrigerada.

En este contexto, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Proteome Research, la piel de estos anfibios libera péptidos y sustancias con propiedades antimicrobianas que dificultan la reproducción y actividad de los microorganismos responsables del deterioro del producto. No obstante, en la actualidad esta práctica no es segura ni aconsejable, debido a los riesgos sanitarios que implica y a consideraciones relacionadas con el bienestar animal.

@shilohfarm Why am I placing a frog in my milk? Because of the Russians 🇷🇺 and science of course. in the 17th century, Russian peasants would throw frogs in their milk to keep it from spoiling. Not sure how they figured that one out or why, but the science totally backs it up. Certain frog species actually secrete peptides from their skin which act like a natural antibiotic and kept the milk from spoiling as fast! 🥛 #milk #dairy #russian #history #wow #funfact #funfacts #fact #facts #frog #frogs #crazy #folklore #oldwivestales #science #educational #didyouknow #animal #animals #nature #natural #medicine #theshilohfarm ♬ Russian Dance - The Nutcracker - Pyotr Ilyich Tchaikovsky

“Se ha llevado a cabo un estudio mediante nano-HPLC-ESI-Orbitrap que incluyó espectros HCD y ETD con el objetivo de esclarecer la composición del peptidoma cutáneo de la rana parda rusa Rana temporaria (...) Varios de los péptidos identificados se describen por primera vez en la secreción de R. temporaria”, dicen los autores responsables del estudio.

Además, la investigación agrega que los resultados obtenidos son realmente sorprendes: “Se evaluó la actividad antibacteriana global de la secreción cutánea, así como la de un péptido individual (Brevinina 1Tb), utilizando la tecnología PMEU Spectrion (Unidad Portátil de Enriquecimiento Microbiano). Los efectos inhibidores de estos péptidos frente a Staphylococcus aureus y Salmonella enterica serovar Typhimurium fueron comparables en magnitud a los observados con algunos antibióticos".

Más de Tecnología

El método, según la ciencia que conservaría por más tiempo la leche.

Aunque suena absurdo, funcionaba: la ciencia explica por qué usaban un animal para conservar la leche

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.

Este es el país que se sumaría a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años: buscan frenar el “uso nocivo de internet”

Este tipo de tormentas puede generar efectos visibles en sistemas de navegación satelital, comunicaciones y redes eléctricas.

Tormenta solar en Colombia, ¿cuándo comienza y en qué categoría está clasificada?

Tenga cuidado porque su WhatsApp podría descargar un virus en el celular sin que lo note.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

En los últimos años, estos dispositivos se han convertido en herramientas indispensables, ofreciendo una alta calidad de sonido que rivaliza con los modelos con cable.

Con este ajuste rápido y sencillo, sus audífonos inalámbricos pueden sonar mucho mejor

Observaciones de galaxias lejanas han abierto un debate inesperado en la cosmología moderna.

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

WhatsApp guarda más información de la que muchos usuarios imaginan.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Las limitaciones tecnológicas del pasado mantuvieron oculta durante décadas a una de las especies más extrañas del mar.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Noticias Destacadas