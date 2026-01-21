Tecnología

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

Este diseño permitiría prescindir de materiales pesados, reduciendo el peso total en cerca de un 80% frente a modelos convencionales y disminuyendo costos de producción aproximadamente a la mitad.

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 6:06 p. m.
Ilustración ficticia del sistema W-DEG.
Ilustración ficticia del sistema W-DEG. Foto: Creada por la Inteligencia Artificial de ChatGPT

Uno de los pilares más importantes de la vida moderna es la electricidad, ya que permite el funcionamiento de servicios esenciales. Además, gracias a ella, es posible conservar alimentos, acceder a información en tiempo real, movilizar sistemas de transporte y mantener operativas infraestructuras críticas que sostienen la economía y el bienestar social.

Sin embargo, quienes han apostado por la energía solar o administran sistemas de autoconsumo saben que la falta de radiación supone un problema recurrente. Por fortuna, investigaciones recientes están replanteando ese escenario.

Un estudio divulgado en la National Science Review plantea aprovechar precisamente la lluvia como fuente de energía, apoyándose en principios físicos bien conocidos. El trabajo, desarrollado en China, explora cómo la energía cinética de las gotas al caer puede transformarse en electricidad mediante un diseño innovador que integra el agua como parte del sistema, prescinde de materiales pesados y apuesta por estructuras ligeras y de bajo costo.

Creativo
Los negocios verdes basados en energías renovables pueden limitar el cambio climático y el calentamiento global. Foto: Getty Images/iStockphoto

La investigación detalla el trabajo de un grupo científico de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín. El estudio se centra en el desarrollo del sistema W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator), un generador flotante diseñado para transformar la energía producida por el impacto de las gotas de lluvia en electricidad utilizable.

Este dispositivo se caracteriza por no depender de soportes rígidos, ya que flota directamente sobre la superficie del agua, lo que amplía sus posibilidades de instalación en entornos como lagos, embalses o áreas costeras. En su parte superior incorpora una película dieléctrica que, al recibir el impacto de una gota, provoca una redistribución de cargas eléctricas capaz de generar un impulso energético inmediato.

Este avance científico permite generar electricidad con lluvia y reduciría costos hasta en un 50%.
Este avance científico permite generar electricidad con lluvia y reduciría costos hasta en un 50%. Foto: Creada con Inteligencia Artificial de ChatGPT

El propio cuerpo de agua cumple una doble función al actuar como base estructural y como electrodo inferior del sistema. Gracias a esta configuración, los iones presentes en el medio líquido facilitan el transporte de carga y mejoran la estabilidad de la corriente generada. Según el estudio, este diseño permite prescindir de materiales pesados, reduce el peso total en cerca de un 80% frente a modelos convencionales y disminuye los costos de producción aproximadamente a la mitad.

Los resultados del estudio muestran que cada gota de lluvia es capaz de producir picos eléctricos cercanos a los 250 voltios, un nivel similar al que ofrecen generadores con estructuras sólidas.

Para el profesor Wanlin Guo, quien encabeza el proyecto, el hecho de que el agua asuma funciones tanto estructurales como eléctricas representa un enfoque innovador que abre nuevas posibilidades para aprovechar la lluvia como fuente de energía.

El sistema también integra microorificios de drenaje, diseñados para evacuar el exceso de agua cuando las precipitaciones son intensas. Gracias a este mecanismo, la película dieléctrica se mantiene libre de acumulaciones, lo que reduce las interferencias y asegura una transmisión de carga más eficiente y constante.

Además, el diseño aprovecha la tensión superficial del agua como un elemento clave de estabilidad. Esta propiedad natural ayuda a sostener la estructura en el momento del impacto y facilita que las gotas se dispersen de manera uniforme, optimizando así el proceso de conversión de energía.

