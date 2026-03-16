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Usuarios de Nequi no podrán usar la app durante este día de marzo: este es el anuncio de la plataforma

Tenga en cuenta el anuncio.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 9:55 a. m.
Nequi anunció suspensión de sus servicios durante varios días de marzo.
Nequi anunció suspensión de sus servicios durante varios días de marzo. Foto: SEMANA

Las billeteras virtuales o digitales han tomado cada vez más relevancia en el sistema financiero. Estas son plataformas que permiten almacenar y gestionar dinero de forma electrónica. En lugar de llevar efectivo o tarjetas físicas, las personas pueden hacer pagos directamente desde la aplicación instalada en su celular.

Estas billeteras pueden estar vinculadas a cuentas bancarias (de ahorros o corrientes), a depósitos de bajo monto, tarjetas de crédito o incluso criptomonedas, facilitando las transacciones en comercios físicos y en línea.

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Nequi vuelve a presentar una suspensión por mantenimiento. Esta es la fecha. Foto: SEMANA

A través de estas plataformas se pueden realizar pagos de manera más rápida y segura. Además, con el auge de los pagos sin contacto, estas herramientas han ganado popularidad en todo el mundo, permitiendo a las personas llevar su “plata” en el bolsillo sin preocuparse por el efectivo o las tarjetas.

Nequi es una de las billeteras que más se han popularizado durante los últimos años, dadas las funcionalidades que ofrecen y la accesibilidad, además de la oportunidad de bancarización.

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Recientemente, la plataforma anunció que realizará una suspensión de sus servicios durante el mes de marzo. Durante algunas horas los clientes no podrán acceder a la plataforma ni tampoco hacer transacciones mientras se ejecutan mejoras tecnológicas.

Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
Tenga en cuenta los días en los que Nequi no funcionará. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

El mantenimiento se hará el próximo lunes, 23 de marzo de 2026. El servicio estará suspendido durante el periodo entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. por funciones de mantenimiento.

Durante esas dos horas no se podrá ingresar a la app, ni pagar servicios, ni enviar dinero o hacer cualquier otro tipo de movimiento dentro de la plataforma bancaria.

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Si usted necesita usar Nequi en este día y franja del tiempo, lo recomendado es que se anticipe a los pagos y transacciones que deba realizar. Inmediatamente finalicen los trabajos, la aplicación volverá a funcionar con normalidad y los usuarios podrán ingresar de nuevo a hacer transferencias, pagos o consultas de saldo.

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Nequi anunció mantenimientos en marzo. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi