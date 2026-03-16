Las billeteras virtuales o digitales han tomado cada vez más relevancia en el sistema financiero. Estas son plataformas que permiten almacenar y gestionar dinero de forma electrónica. En lugar de llevar efectivo o tarjetas físicas, las personas pueden hacer pagos directamente desde la aplicación instalada en su celular.

Estas billeteras pueden estar vinculadas a cuentas bancarias (de ahorros o corrientes), a depósitos de bajo monto, tarjetas de crédito o incluso criptomonedas, facilitando las transacciones en comercios físicos y en línea.

Nequi vuelve a presentar una suspensión por mantenimiento. Esta es la fecha. Foto: SEMANA

A través de estas plataformas se pueden realizar pagos de manera más rápida y segura. Además, con el auge de los pagos sin contacto, estas herramientas han ganado popularidad en todo el mundo, permitiendo a las personas llevar su “plata” en el bolsillo sin preocuparse por el efectivo o las tarjetas.

Nequi es una de las billeteras que más se han popularizado durante los últimos años, dadas las funcionalidades que ofrecen y la accesibilidad, además de la oportunidad de bancarización.

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Recientemente, la plataforma anunció que realizará una suspensión de sus servicios durante el mes de marzo. Durante algunas horas los clientes no podrán acceder a la plataforma ni tampoco hacer transacciones mientras se ejecutan mejoras tecnológicas.

Tenga en cuenta los días en los que Nequi no funcionará. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

El mantenimiento se hará el próximo lunes, 23 de marzo de 2026. El servicio estará suspendido durante el periodo entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. por funciones de mantenimiento.

Durante esas dos horas no se podrá ingresar a la app, ni pagar servicios, ni enviar dinero o hacer cualquier otro tipo de movimiento dentro de la plataforma bancaria.

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Si usted necesita usar Nequi en este día y franja del tiempo, lo recomendado es que se anticipe a los pagos y transacciones que deba realizar. Inmediatamente finalicen los trabajos, la aplicación volverá a funcionar con normalidad y los usuarios podrán ingresar de nuevo a hacer transferencias, pagos o consultas de saldo.

Nequi anunció mantenimientos en marzo. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi