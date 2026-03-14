Economía

Usuarios de Davivienda reportan fallas en el servicio: se ve afectada principalmente la aplicación del banco

La entidad financiera no se ha pronunciado sobre las fallas en el sistema.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 3:10 p. m.
Este 14 de marzo, numerosos clientes de Davivienda y Daviplata reportaron problemas de acceso y transacciones fallidas, desatando un descontento generalizado en las redes sociales.
Este 14 de marzo, numerosos clientes de Davivienda y Daviplata reportaron problemas de acceso y transacciones fallidas, desatando un descontento generalizado en las redes sociales. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de X @Davivienda, @ DaviPlata y Getty

En las horas de la tarde de este sábado 14 de marzo, los usuarios de los servicios de Davivienda y su aplicación virtual han señalado por medio de las redes sociales fallas en el servicio digital.

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Junto a esto, algunos usuarios reportan que las fallas no solo se presentan mediante su aplicativo, sino, además, en algunos cajeros automáticos del país, aumentando de esta manera las alteraciones al sistema financiero.

Por medio de su canal en X, la entidad bancaria responde a las solicitudes de ayuda presentadas por los usuarios:

“Estamos aquí para colaborarte. Por favor, envíanos detalles de la situación que presentas a través de mensaje directo. Estaremos atentos”, destacó Daviplata.

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Por otra parte, se recomienda acudir solo a los canales oficiales del banco para conocer de primera mano los inconvenientes que se presentan con los servicios.

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La APP del banco ha presentado fallas en la última hora. Foto: Montaje El País: 123RF / DaviPlata

Comentarios en redes sociales

Por medio de X, los usuarios de la entidad financiera realizan un reporte de las fallas que se han presentado desde la 1 de la tarde, las cuales han dificultado las operaciones comerciales que se realizan en el país.

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“No me permiten ingresar ni por la App y mucho menos por la página Web. Necesito realizar unos pagos urgente y hace más de dos horas no funcionan”; “No permite enviar mensajes directos, ni daviplata ni la aplicación dejan abrir. Saben si está caído o no saben”; “Tu app me tiene hace una hora en un restaurante intentando pagar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Recomendaciones ante las fallas en el servicio

  • No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
  • Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Davivienda.
  • Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
  • No compartir datos personales o contraseñas con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
  • Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.