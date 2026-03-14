Usuarios de Davivienda reportan fallas en el servicio: se ve afectada principalmente la aplicación del banco

En las horas de la tarde de este sábado 14 de marzo, los usuarios de los servicios de Davivienda y su aplicación virtual han señalado por medio de las redes sociales fallas en el servicio digital.

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Junto a esto, algunos usuarios reportan que las fallas no solo se presentan mediante su aplicativo, sino, además, en algunos cajeros automáticos del país, aumentando de esta manera las alteraciones al sistema financiero.

#AHORA | Miles de usuarios reportan fallas en los servicios de @Davivienda este sábado 14 de marzo. De acuerdo con reportes en plataformas de monitoreo digital, los problemas se presentan desde cerca de la 1:00 de la tarde y afectan principalmente la aplicación del banco, además… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 14, 2026

Por medio de su canal en X, la entidad bancaria responde a las solicitudes de ayuda presentadas por los usuarios:

“Estamos aquí para colaborarte. Por favor, envíanos detalles de la situación que presentas a través de mensaje directo. Estaremos atentos”, destacó Daviplata.

Por otra parte, se recomienda acudir solo a los canales oficiales del banco para conocer de primera mano los inconvenientes que se presentan con los servicios.

La APP del banco ha presentado fallas en la última hora. Foto: Montaje El País: 123RF / DaviPlata

Comentarios en redes sociales

Por medio de X, los usuarios de la entidad financiera realizan un reporte de las fallas que se han presentado desde la 1 de la tarde, las cuales han dificultado las operaciones comerciales que se realizan en el país.

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“No me permiten ingresar ni por la App y mucho menos por la página Web. Necesito realizar unos pagos urgente y hace más de dos horas no funcionan”; “No permite enviar mensajes directos, ni daviplata ni la aplicación dejan abrir. Saben si está caído o no saben”; “Tu app me tiene hace una hora en un restaurante intentando pagar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

@Davivienda estoy barado sin poder pagar algo ya hace una hora, cuando resuelven? — Diego (@Diegorocketfire) March 14, 2026

Recomendaciones ante las fallas en el servicio

No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Davivienda.

Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.

No compartir datos personales o contraseñas con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.

Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.