Usuarios de Davivienda reportan fallas en el servicio: se ve afectada principalmente la aplicación del banco

En las horas de la tarde de este sábado 14 de marzo, los usuarios de los servicios de Davivienda y su aplicación virtual han señalado por medio de las redes sociales fallas en el servicio digital.
Junto a esto, algunos usuarios reportan que las fallas no solo se presentan mediante su aplicativo, sino, además, en algunos cajeros automáticos del país, aumentando de esta manera las alteraciones al sistema financiero.
#AHORA | Miles de usuarios reportan fallas en los servicios de @Davivienda este sábado 14 de marzo. De acuerdo con reportes en plataformas de monitoreo digital, los problemas se presentan desde cerca de la 1:00 de la tarde y afectan principalmente la aplicación del banco, además…— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 14, 2026
Por medio de su canal en X, la entidad bancaria responde a las solicitudes de ayuda presentadas por los usuarios:
“Estamos aquí para colaborarte. Por favor, envíanos detalles de la situación que presentas a través de mensaje directo. Estaremos atentos”, destacó Daviplata.
Por otra parte, se recomienda acudir solo a los canales oficiales del banco para conocer de primera mano los inconvenientes que se presentan con los servicios.
Comentarios en redes sociales
Por medio de X, los usuarios de la entidad financiera realizan un reporte de las fallas que se han presentado desde la 1 de la tarde, las cuales han dificultado las operaciones comerciales que se realizan en el país.
“No me permiten ingresar ni por la App y mucho menos por la página Web. Necesito realizar unos pagos urgente y hace más de dos horas no funcionan”; “No permite enviar mensajes directos, ni daviplata ni la aplicación dejan abrir. Saben si está caído o no saben”; “Tu app me tiene hace una hora en un restaurante intentando pagar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.
@Davivienda estoy barado sin poder pagar algo ya hace una hora, cuando resuelven?— Diego (@Diegorocketfire) March 14, 2026
Recomendaciones ante las fallas en el servicio
- No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
- Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Davivienda.
- Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
- No compartir datos personales o contraseñas con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
- Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.