Peligrosa estafa: así buscan delincuentes aprovecharse de los usuarios de entidades financieras

Por medio de diversos métodos, los delincuentes buscan acceder a los datos de sus víctimas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:07 a. m.
Esta es una nueva modalidad de fraude que estarían usando los delincuentes.
Esta es una nueva modalidad de fraude que estarían usando los delincuentes | Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde hace algunos días, el país conoció la aprobación, por parte de la Superintendencia Financiera, de los procesos de integración entre Davivienda y Scotiabank. Estos buscan ofrecer diversos beneficios a miles de usuarios del sistema financiero.

Davibank nace este 1 de diciembre.
Davibank nació desde el 1 de diciembre. | Foto: Davivienda

Sin embargo, gracias a las nuevas actualizaciones, los amigos de lo ajeno han aprovechado para intentar obtener los datos de miles de usuarios y acceder a su información financiera.

Contexto: Tenga cuidado: estas son las principales modalidades de estafa dirigidas a los adultos mayores

¿Cómo funcionaba la estafa?

Por medio de mensajes de texto o correos de WhatsApp se informa a las víctimas que deben entregar sus datos debido a los procesos de integración que se están desarrollando. En ese momento, los delincuentes logran acceder a claves e información vital para ingresar a las aplicaciones bancarias.

De manera adicional, solicitan ingresar a enlaces para realizar procesos de actualización de datos o para desarrollar sus operaciones comerciales.

Hay que recordar que las entidades bancarias no se comunicarán por medios no autorizados o no verificados con los usuarios.

Estos ataques suelen realizarse a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso a través de mensajes en redes sociales.
Estos ataques suelen realizarse a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso a través de mensajes en redes sociales. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para los usuarios del sistema financiero del país:

  • Comunicarse con las entidades bancarias ante cualquier duda o sospecha.
  • No entregar información clave a terceros.
  • No ingresar a enlaces desconocidos o a ofertas comerciales que no provengan de comercios legales.
  • No aceptar colaboración de terceros que se hacen pasar por usuarios de las entidades financieras.
  • Reportar ante las autoridades cualquier tipo de estafa.

Los usuarios de las plataformas digitales o del sistema bancario del país deben tener en cuenta que la actualización de datos se realiza por medio de los canales oficiales o en las entidades bancarias en las cuales tengan sus productos.

Por último, los usuarios han reportado una serie de llamadas en las cuales los amigos de lo ajeno se hacen pasar por funcionarios de entidades financieras para acceder a datos personales.

Contexto: Tenga cuidado con esta peligrosa modalidad de estafa; sus datos y dinero están en riesgo

Recomendaciones al recibir llamadas de supuestos funcionarios de entidades financieras:

  • Si no espera una llamada, no conteste números desconocidos.
  • No proporcione respuestas afirmativas como “sí” o “de acuerdo” ante voces sospechosas, especialmente si se trata de una grabación o un asistente automatizado.
  • No suministre información personal ni financiera por teléfono, incluso si la persona al otro lado asegura pertenecer a una entidad oficial o bancaria.
  • Informe a familiares y personas cercanas, en especial a adultos mayores, sobre este tipo de modalidad delictiva y sobre cómo actuar en caso de recibir estas llamadas.

