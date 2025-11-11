Suscribirse

Salud

La maternidad tardía redefine la natalidad en Colombia: expertos advierten sobre el descenso histórico en los nacimientos

El país enfrenta su tasa de natalidad más baja en la historia, impulsada por mujeres que aplazan o renuncian a ser madres.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 3:36 p. m.
nacimiento
Postergar la maternidad, una de las razones detrás de la baja natalidad en Colombia | Foto: Adobe Stock

Colombia registra una disminución acelerada en su tasa de natalidad, con 1,1 hijos por mujer, el nivel más bajo de su historia y uno de los descensos más rápidos del mundo, superando incluso a países como Japón y Corea del Sur. Según el Dane, los nacimientos han caído más del 14 % en la última década, reflejando un cambio profundo en los proyectos de vida de muchas mujeres, que han priorizado su desarrollo académico y profesional, postergando la maternidad o decidiendo no tener hijos.

Contexto: Dramática caída en la natalidad en Colombia: entre 2020 y 2024 nacieron 800.000 niños menos que lo esperado. ¿Qué está pasando?

“No es que la infertilidad esté aumentando como enfermedad”, explica el doctor Juan Luis Giraldo Moreno, ginecólogo y especialista en reproducción del Instituto de Fertilidad Humana-Inser, “sino que las mujeres están buscando embarazos en edades donde naturalmente la fertilidad ha disminuido”. La posibilidad de infertilidad es del 5 % entre los 20 y 25 años, del 35 % entre los 35 y 39, y llega al 50 % después de los 40.

juan Luis Giraldo, director departamento internacional Inser
juan Luis Giraldo, director departamento internacional Inser | Foto: Suministrada / API

El interés por la preservación de óvulos ha crecido de forma notable, sobre todo entre mujeres jóvenes que buscan planificar su maternidad a futuro. “El empoderamiento femenino también incluye la libertad de decidir cuándo y cómo ser mamá”, afirma el doctor Fidel Cano Franco, cofundador y director médico de Inser. “Nuestro papel como centro de fertilidad no solo es tratar la infertilidad, es acompañar decisiones de vida”, agrega.

Antioquia presenta una de las reducciones más marcadas, con una caída del 14,4 % en los nacimientos. Para la doctora Natalia Posada, cofundadora de Inser, esta tendencia “no significa menos deseo de ser madres, sino más libertad para serlo de manera informada”.

nacimiento
Postergar la maternidad, una de las razones detrás de la baja natalidad en Colombia | Foto: Adobe Stock

Ante este panorama, Inser realizará el panel académico ’30 años de Inser: Construcción de familia y desafíos actuales’, el próximo 13 de noviembre de 2025 en el Auditorio de la Universidad CES en Medellín, con la participación de Mariana Pajón, Alejandro Gaviria y Daniel Oviedo, quienes debatirán sobre los retos de la natalidad, la maternidad y la reproducción asistida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MaternidadNatalidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.