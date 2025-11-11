La maternidad tardía redefine la natalidad en Colombia: expertos advierten sobre el descenso histórico en los nacimientos

Colombia registra una disminución acelerada en su tasa de natalidad, con 1,1 hijos por mujer, el nivel más bajo de su historia y uno de los descensos más rápidos del mundo, superando incluso a países como Japón y Corea del Sur. Según el Dane, los nacimientos han caído más del 14 % en la última década, reflejando un cambio profundo en los proyectos de vida de muchas mujeres, que han priorizado su desarrollo académico y profesional, postergando la maternidad o decidiendo no tener hijos.

“No es que la infertilidad esté aumentando como enfermedad”, explica el doctor Juan Luis Giraldo Moreno, ginecólogo y especialista en reproducción del Instituto de Fertilidad Humana-Inser, “sino que las mujeres están buscando embarazos en edades donde naturalmente la fertilidad ha disminuido”. La posibilidad de infertilidad es del 5 % entre los 20 y 25 años, del 35 % entre los 35 y 39, y llega al 50 % después de los 40.

juan Luis Giraldo, director departamento internacional Inser | Foto: Suministrada / API

El interés por la preservación de óvulos ha crecido de forma notable, sobre todo entre mujeres jóvenes que buscan planificar su maternidad a futuro. “El empoderamiento femenino también incluye la libertad de decidir cuándo y cómo ser mamá”, afirma el doctor Fidel Cano Franco, cofundador y director médico de Inser. “Nuestro papel como centro de fertilidad no solo es tratar la infertilidad, es acompañar decisiones de vida”, agrega.

Antioquia presenta una de las reducciones más marcadas, con una caída del 14,4 % en los nacimientos. Para la doctora Natalia Posada, cofundadora de Inser, esta tendencia “no significa menos deseo de ser madres, sino más libertad para serlo de manera informada”.

Postergar la maternidad, una de las razones detrás de la baja natalidad en Colombia | Foto: Adobe Stock