Secretaría de Movilidad le ganó batalla legal al concejal Julián Forero, ‘Fuchi’, por cuenta de los cepos en zona de parqueo

En la demanda, el cabildante argumentó que la entidad no estaba cumpliendo con lo establecido en la Ley 769 de 2002 y la Resolución 108541 de 2021, normas que, según él, exigen la intervención de una autoridad de tránsito para la inmovilización de vehículos mediante cepos. No obstante, tras analizar las pruebas y la ley vigente, el juez determinó que no se configuraba ningún incumplimiento por parte de la Secretaría de Movilidad.