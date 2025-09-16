En medio de las manifestaciones convocadas por conductores, motociclistas y taxistas en Bogotá, se registró un incidente entre el concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, y el periodista José Camilo Castiblanco, de City Tv. El intercambio quedó grabado en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

Concejal Julián Forero. | Foto: Guillermo Torres

La jornada de protesta se desarrolló en varios puntos de la ciudad con reclamos relacionados con el estado de la malla vial, los comparendos impuestos por cámaras de fotomulta, los trámites de tránsito y la atención a solicitudes del gremio de motociclistas.

Durante la cobertura de estas manifestaciones, Castiblanco se acercó al concejal para realizarle preguntas sobre supuestos comportamientos contrarios a la ley que el cabildante habría realizado a bordo de una camioneta Ford Raptor y sobre los cuales han circulado diferentes versiones.

Ante el video que está circulando en redes sociales quiero aclarar que:



El día de hoy, en la mañana, le realicé una pregunta al concejal Julián Forero “Fuchi” acerca de unos videos en los que presuntamente se le ve realizando malas conductas en la vía.



Abro hilo. 🧵 pic.twitter.com/IUA6nWB4gq — Camilo Castiblanco (@12Camilo09) September 16, 2025

En la grabación se observa que, tras la pregunta, el concejal responde rechazando esas afirmaciones y asegurando que se trata de información falsa. Según la declaración de Castiblanco, el concejal en un inicio le respondió todas las preguntas con normalidad, pero que cuando se dio cuenta que el noticiero estaba en vivo empezó a atracarlo y a señalarlo de mentiroso.

Frente a las preguntas del periodista, Forero indicó que no conduce directamente el vehículo señalado y que cuenta con varios conductores autorizados. Enseguida, expresó su inconformidad con el enfoque de las preguntas y señaló al periodista de difundir datos que, según él, no corresponden a la realidad.

Protestas moteros y transportadores | Foto: Guillermo Torres

El periodista trató de mediar la conversación, la situación terminó en un cruce de palabras en el que Castiblanco le pidió respeto al cabildante. Sin embargo, Forero arremetió una y otra vez contra el periodista quien, además, fue atacado verbalmente por otros moteros que estaban el lugar.

Aunque el periodista intentó salir del lugar no logró hacerlo con facilidad, pues el concejal de Bogotá lo increpó en varias oportunidades y lo persiguió mientras le decía “no tenga miedo, venga”, “mentiroso”, todo eso mientras otros manifestantes le gritaban improperios al Castiblanco.

El episodio ocurrió en medio de una protesta en la que participaron distintos gremios de la ciudad y que generó congestiones en corredores viales clave.

Concejal Julián Forero arremetió contra periodista de CityTv. | Foto: Semana

Forero fue elegido concejal de Bogotá en 2023 con una de las votaciones más altas de esa contienda. Desde el Concejo ha acompañado a los motociclistas en reclamos frente a la administración distrital por temas de movilidad, seguridad vial y normatividad de tránsito.