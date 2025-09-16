Suscribirse

Bogotá

Paro hoy en Bogotá: denuncian que el concejal Julián Forero agredió a periodista de City Tv en medio de las protestas de conductores

Según la denuncia, el cabildante habría hostigado al comunicador y alentado a otros manifestantes a arremeter en contra de él.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 11:22 p. m.
Protestas moteros y transportadores
Concejal Julián Forero "Fuchi" | Foto: Guillermo Torres

En medio de las manifestaciones convocadas por conductores, motociclistas y taxistas en Bogotá, se registró un incidente entre el concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, y el periodista José Camilo Castiblanco, de City Tv. El intercambio quedó grabado en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

Protestas moteros y transportadores
Concejal Julián Forero. | Foto: Guillermo Torres

La jornada de protesta se desarrolló en varios puntos de la ciudad con reclamos relacionados con el estado de la malla vial, los comparendos impuestos por cámaras de fotomulta, los trámites de tránsito y la atención a solicitudes del gremio de motociclistas.

Durante la cobertura de estas manifestaciones, Castiblanco se acercó al concejal para realizarle preguntas sobre supuestos comportamientos contrarios a la ley que el cabildante habría realizado a bordo de una camioneta Ford Raptor y sobre los cuales han circulado diferentes versiones.

En la grabación se observa que, tras la pregunta, el concejal responde rechazando esas afirmaciones y asegurando que se trata de información falsa. Según la declaración de Castiblanco, el concejal en un inicio le respondió todas las preguntas con normalidad, pero que cuando se dio cuenta que el noticiero estaba en vivo empezó a atracarlo y a señalarlo de mentiroso.

Frente a las preguntas del periodista, Forero indicó que no conduce directamente el vehículo señalado y que cuenta con varios conductores autorizados. Enseguida, expresó su inconformidad con el enfoque de las preguntas y señaló al periodista de difundir datos que, según él, no corresponden a la realidad.

Protestas moteros y transportadores
Protestas moteros y transportadores | Foto: Guillermo Torres

El periodista trató de mediar la conversación, la situación terminó en un cruce de palabras en el que Castiblanco le pidió respeto al cabildante. Sin embargo, Forero arremetió una y otra vez contra el periodista quien, además, fue atacado verbalmente por otros moteros que estaban el lugar.

Aunque el periodista intentó salir del lugar no logró hacerlo con facilidad, pues el concejal de Bogotá lo increpó en varias oportunidades y lo persiguió mientras le decía “no tenga miedo, venga”, “mentiroso”, todo eso mientras otros manifestantes le gritaban improperios al Castiblanco.

El episodio ocurrió en medio de una protesta en la que participaron distintos gremios de la ciudad y que generó congestiones en corredores viales clave.

Concejal Julián Forero arremetió contra periodista de CityTv.
Concejal Julián Forero arremetió contra periodista de CityTv. | Foto: Semana

Forero fue elegido concejal de Bogotá en 2023 con una de las votaciones más altas de esa contienda. Desde el Concejo ha acompañado a los motociclistas en reclamos frente a la administración distrital por temas de movilidad, seguridad vial y normatividad de tránsito.

Tras la divulgación del video, en redes sociales circularon diferentes reacciones tanto a favor como en contra de lo sucedido, sin que hasta el momento se conozcan pronunciamientos oficiales por parte del cabildante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Catherine Siachoque destapó el riesgoso método con el que bajó de peso: “Me desmayaba cada segundo”

2. Bayern Múnich tomará importante decisión con Luis Díaz: se hará oficial en menos de 24 horas

3. ¿Quién cobrará la millonaria recompensa por entregar al asesino de Charlie Kirk?

4. Desde Argentina saltan por Javier Gandolfi y su salida de Atlético Nacional: esto dice la prensa

5. Carlos Vives recibirá inesperado homenaje en los Premios Juventud 2025; hará historia con este galardón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paromoterosmotociclistasmovilizaciones socialesSecretaría de Movilidad de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.