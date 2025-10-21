Suscribirse

Nación

Fecode convoca paro nacional de maestros para el 30 de octubre: estas son las razones del magisterio colombiano

Sindimaestros informó dispondrá de transporte desde las cabeceras de provincia.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

21 de octubre de 2025, 10:18 p. m.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) está en paro indefinido. Les exige al Congreso y al Ministerio de Educación que modifiquen el proyecto de ley estatutaria de la educación.
Una de las exigencias centrales de los sindicatos es la aplicación efectiva del denominado “manual tarifario dinámico”. | Foto: colprensa

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó formalmente un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 30 de octubre, y sindicatos regionales, como Sindimaestros (Boyacá) y SUTEQ (Quindío) anunciaron concentraciones y desplazamientos hacia plazas públicas con demandas centradas en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la defensa de la ley 91 de 1989 y la estabilización del sistema de salud del magisterio.

Esta jornada nacional se convoca en medio de un año marcado por tensiones entre Fecode y el Gobierno Nacional, especialmente tras los retrasos del nuevo modelo de salud del magisterio y las discusiones sobre la sostenibilidad del Fondo de Prestaciones Sociales.

En mayo de este año, el gremio ya había realizado movilizaciones parciales en varias ciudades por los mismos reclamos, y aunque se instalaron mesas de seguimiento con los Ministerios de Educación y Hacienda, los avances no han logrado satisfacciones con las bases sindicales. El paro retoma esos compromisos y busca ejercer presión para que las promesas pendientes sean incorporadas en el presupuesto del próximo año.

La convocatoria nacional fue comunicada por Fecode en su circular No.73, y dirige a las filiales a sumarse a la jornada. Los objetivos de la circular son: la defensa de dicha ley, fortalecimiento del FOMAG, cumplimiento del acuerdo 003 de 2024, la tramitación de una ley orgánica que reglamente el Acto legislativo 03 de 2024, y medidas para asegurar la sostenibilidad del modelo integral de salud y del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST) para docentes.

Una de las exigencias centrales de los sindicatos es la aplicación efectiva del denominado “manual tarifario dinámico”, una herramienta que fija los valores que deben pagarse por cada servicio médico prestado a los afiliados. Con ese sistema el FOMAG busca evitar sobrecostos y garantizar que las EPS y las IPS cumplan con tarifas transparentes y uniformes.

En Boyacá, la junta directiva de Sindimaestros publicó el comunicado el pasado 20 de octubre, en el que convoca al magisterio boyacense a participar en la jornada y a desplazarse a la ciudad de Bogotá. Ese comunicado incluye varias instrucciones: los docentes interesados deben inscribirse en un formulario en línea, y la fecha límite del registro es el viernes 24 de octubre.

Sindimaestros informó, además, que pondrá a disposición transporte desde las cabeceras de provincia, siempre que se alcance un mínimo de 20 inscritos por punto de salida.

En Quindío, SUTEQ convocó concentraciones locales en la Plaza de Bolívar, en Armenia, con actividades que comienzan desde las 7:30 a.m. del 30 de octubre.

Las demandas consignadas en las comunicaciones sindicales incluyen, de forma precisa, la exigencia de las EPS e IPS apliquen el manual tarifario dinámico con el fin de defender los recursos del FOMAG y garantizar la prestación de servicios de salud a los afiliados.

