Además de exponer la preocupación por la problemática que enfrentan los países y que en Colombia, pese a que es una nación que aún tiene muchos jóvenes, ya está empezando a asustar, los precandidatos del Centro Democrático recibieron las preguntas de los jóvenes y en ese contexto, expusieron las alternativas que tienen para ellos.

Una verdadera lluvia de ideas surgió de las inquietudes que plantearon los jóvenes, muchos de los cuales son los candidatos a ocupar uno de los cupos de los consejos locales y municipales de juventudes que se escogen este domingo, en las elecciones nacionales.

El precandidato Miguel Uribe Londoño expuso un paquete concreto de 5 ideas que buscan tocar la mayor parte de las necesidades que tienen los jóvenes en el país.

“Programa Mi plata, mi futuro, a través de la cual se instaurará la educación financiera en los colegios, para que sepan invertir, lo que requiere ahorro”, fue una de las soluciones de Uribe Londoño.

De igual manera, el precandidato planteó el programa “Mi idea, mi ingreso”, a través del cual, se les darán herramientas para emprender, para que sepan vender, para que logren su meta de conseguir capital; pero también de conocer la manera de evitar estafas.

Empresarios del sector privado en Colombia, se unen para promover la participación de los jóvenes en las elecciones de Consejos de Juventud. | Foto: Montaje El País: SEMANA/ Consejo de Juventudes Cali

Uribe Londoño también se refirió al largo plazo, al futuro de los que hoy son jóvenes y en varias décadas serán los viejos. En ese contexto, propuso un fondo de pensiones juvenil, que vaya acumulando recursos para ese fin.

Además, tocó un tema crucial: el de la salud mental, pues, a su juicio, “no se puede hablar de juventud sin tocar lo relacionado con su estado de ánimo”. En ese sentido, habló de creación de departamentos de sicología, desde los colegios hasta las universidades, de manera que “ningún joven se sienta solo con sus preocupaciones”.

El otro punto que salió a relucir fue el de un programa de becas que llevaría el nombre de Miguel Uribe Turbay, en homenaje al joven precandidato inmolado en el ejercicio de la democracia.

Preocupación por salida de jóvenes del país

Durante el foro de candidatos del Centro Democrático, partido que anunció que el 28 de noviembre dará a conocer quién será el elegido para representarlos en los comicios electorales por la presidencia del próximo cuatrienio, todos los precandidatos expusieron su preocupación por los jóvenes.