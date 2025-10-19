Suscribirse

POLÍTICA

Fondo estatal que cubra parte del salario y educación multiformato, entre las propuestas de precandidatos del CD para jóvenes

El foro de aspirantes a ser elegidos como el candidato único del Centro Democrático en las comicios a la presidencia presentaron lluvia de ideas para que los jóvenes sean uno de los focos de las políticas públicas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
Precandidatos del Centro Democrático proponen soluciones para la problemática de los jóvenes.
Precandidatos del Centro Democrático proponen soluciones para la problemática de los jóvenes. | Foto: Foro Centro democrático / Youtube

Además de exponer la preocupación por la problemática que enfrentan los países y que en Colombia, pese a que es una nación que aún tiene muchos jóvenes, ya está empezando a asustar, los precandidatos del Centro Democrático recibieron las preguntas de los jóvenes y en ese contexto, expusieron las alternativas que tienen para ellos.

Una verdadera lluvia de ideas surgió de las inquietudes que plantearon los jóvenes, muchos de los cuales son los candidatos a ocupar uno de los cupos de los consejos locales y municipales de juventudes que se escogen este domingo, en las elecciones nacionales.

El precandidato Miguel Uribe Londoño expuso un paquete concreto de 5 ideas que buscan tocar la mayor parte de las necesidades que tienen los jóvenes en el país.

“Programa Mi plata, mi futuro, a través de la cual se instaurará la educación financiera en los colegios, para que sepan invertir, lo que requiere ahorro”, fue una de las soluciones de Uribe Londoño.

De igual manera, el precandidato planteó el programa “Mi idea, mi ingreso”, a través del cual, se les darán herramientas para emprender, para que sepan vender, para que logren su meta de conseguir capital; pero también de conocer la manera de evitar estafas.

Empresarios del sector privado en Colombia, se unen para promover la participación de los jóvenes en las elecciones de Consejos de Juventud.
Empresarios del sector privado en Colombia, se unen para promover la participación de los jóvenes en las elecciones de Consejos de Juventud. | Foto: Montaje El País: SEMANA/ Consejo de Juventudes Cali

Uribe Londoño también se refirió al largo plazo, al futuro de los que hoy son jóvenes y en varias décadas serán los viejos. En ese contexto, propuso un fondo de pensiones juvenil, que vaya acumulando recursos para ese fin.

Además, tocó un tema crucial: el de la salud mental, pues, a su juicio, “no se puede hablar de juventud sin tocar lo relacionado con su estado de ánimo”. En ese sentido, habló de creación de departamentos de sicología, desde los colegios hasta las universidades, de manera que “ningún joven se sienta solo con sus preocupaciones”.

El otro punto que salió a relucir fue el de un programa de becas que llevaría el nombre de Miguel Uribe Turbay, en homenaje al joven precandidato inmolado en el ejercicio de la democracia.

Preocupación por salida de jóvenes del país

Durante el foro de candidatos del Centro Democrático, partido que anunció que el 28 de noviembre dará a conocer quién será el elegido para representarlos en los comicios electorales por la presidencia del próximo cuatrienio, todos los precandidatos expusieron su preocupación por los jóvenes.

El expresidente Álvaro Uribe, líder nato del partido, manifestó que hay 90.000 ciudadanos que salen de Colombia en busca de mejores oportunidades, ante las dificultades que encuentran, tanto para estudiar como para encontrar una oportunidad laboral.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero estalló de ira al ser sustituido en River Plate vs. Talleres de Córdoba: “siempre la misma mierda”

2. La oración que marcó la noche de Stream Fighters 4 y dejó desconcertado a más de uno: “qué necesidad”

3. Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

4. Secretario de Guerra de Trump asegura que lancha atacada en el Caribe era del ELN. Crece escalada entre la Casa Blanca y Colombia

5. El día que “el loco” Álvaro Uribe Vélez sorprendió a José Gabriel. Sale a la luz anécdota

LEER MENOS

Noticias relacionadas

juventudCentro DemocráticoAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

En la cárcel de Cómbita funciona la llamada “mesa de paz”, en la que se reúnen, entre otros, peligrosos narcos a los que les ofrecieron subirse a la paz.

Autoridades confirman la fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera

Redacción Semana
El crimen ocurrió en una reconocida área de Medellín.

Reconocida influencer de Medellín fue asesinada en las últimas horas, autoridades investigan las causas del hecho

Precandidatos del Centro Democrático proponen soluciones para la problemática de los jóvenes.

Fondo estatal que cubra parte del salario y educación multiformato, entre las propuestas de precandidatos del CD para jóvenes

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.