Contrario a la creencia popular, la vida no se vuelve menos satisfactoria con la edad. Investigaciones recientes muestran que la felicidad puede aumentar con los años, y que muchas personas alcanzan su mayor bienestar emocional al llegar a los 60.

La ciencia desmonta el mito: por qué la felicidad puede ser mayor a los 60 años

En un mundo obsesionado con la juventud, la idea de que la felicidad alcanza su punto máximo en la vejez desafía los estereotipos culturales.

La creencia popular de que la vida más plena ocurre en la juventud, cuando se tiene salud, energía y pocas responsabilidades, está siendo reemplazada por hallazgos científicos que apuntan en la dirección contraria.

Según expertos en neurociencia y estudios de bienestar a largo plazo, es alrededor de los 60 años cuando muchas personas alcanzan su máximo subjetivo de felicidad, una etapa marcada por una mejor gestión emocional, menor estrés y prioridades más claras, como lo registra un artículo de La Vanguardia.

El neurocientífico Fabricio Ballarini, director del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y del Laboratorio de Neurociencia Traslacional de la UBA, afirma que los datos emergentes confirman que “el malestar disminuye con la edad” y que la vejez no es sinónimo de infelicidad.

Además, agrega que “los estudios muestran que cuanto más mayor eres, más feliz”, señala Ballarini, autor reconocido en divulgación científica con obras como REC, por qué recordamos (2015) y No sos vos, soy yo (2025).

Este cambio de paradigma se apoya en investigaciones de comportamiento humano iniciadas en 2008, que han observado cómo el bienestar subjetivo fluctúa a lo largo del ciclo vital.

En décadas de análisis, desde parámetros como empleo y relaciones hasta salud mental y satisfacción con la vida, se ha observado una tendencia general que desmiente la idea de un declive emocional inevitable con la edad.

La curva de la felicidad y sus implicaciones reales

Los estudios pioneros sobre la llamada “curva de la felicidad” señalaron inicialmente una forma de “U”: altos niveles de bienestar en la infancia y juventud, una caída significativa en la mediana edad, en torno a los 40 años, y una recuperación progresiva luego de los 50, con un ascenso hasta los 60 años.

Esta visión ha sido corroborada también por investigaciones independientes como las realizadas por la Universidad de Harvard, que identifican ese mismo punto de inflexión en la sexta década de vida.

No obstante, trabajos más recientes, como los destacados por Ballarini, sugieren que esta tendencia no solo representa una “recuperación”, sino una trayectoria ascendente más sostenida conforme avanza los años.

Con datos abarcan más de cien países y décadas de seguimiento, estos análisis modernos ponen en perspectiva que las generaciones actuales de adultos mayores están viviendo etapas que combinan plenitud emocional, sabiduría práctica y menor estrés cotidiano, como lo indica La Vanguardia.

Ballarini subraya, sin embargo, que esta tendencia no implica que la juventud sea un periodo de infelicidad absoluta, sino que los jóvenes de hoy enfrentan desafíos inéditos que impactan su bienestar, desde la presión social y laboral hasta el uso de redes sociales y la tecnología, factores asociados a ansiedad, peor calidad de sueño y comparaciones constantes.

Para expertos en psicología del envejecimiento, este fenómeno tiene explicaciones psicológicas profundas: a medida que las personas envejecen, tienden a reordenar prioridades, enfocarse en relaciones significativas y desarrollar habilidades de regulación emocional que reducen la influencia de preocupaciones triviales.

Las emociones positivas tienden a predominar sobre las negativas con el paso del tiempo, lo que contribuye a una sensación de satisfacción global más intensa en la vejez.