Ni Colombia ni Perú: este es el país de Sudamérica más infeliz del planeta, según ranking

Usualmente, el desarrollo de un país se mide a través de indicadores económicos, sociales o incluso por sus recursos naturales. Sin embargo, muchas veces estas cifras no reflejan por completo la realidad y el bienestar de la población.

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Por eso, han surgido mediciones alternativas que buscan evaluar aspectos más humanos, como el índice de GINI, el índice de prosperidad o, incluso, qué tan felices son las personas.

Cada año, la Universidad de Oxford y Gallup elaboran el Informe Mundial sobre la Felicidad, un ranking que analiza el nivel de satisfacción de vida en más de 147 países. La metodología es sencilla: a los encuestados se les hace una única pregunta.

“Imagina una escalera con peldaños numerados del 0 (abajo) al 10 (arriba). La parte superior representa la mejor vida posible para ti y la inferior, la peor. ¿En qué peldaño te encuentras ahora mismo?”, explica la página oficial del informe.

Con base en las respuestas, se calcula un promedio nacional que determina qué tan feliz o infeliz es la población de cada país.

Las crisis económicas prolongadas y la pérdida del poder adquisitivo suelen impactar directamente en la percepción de bienestar de la población. Foto: Getty Images

En América Latina, el país peor ubicado en el ranking es Venezuela, que ocupa el puesto 80. La prolongada crisis económica, política y social ha deteriorado profundamente las condiciones de vida. Años de hiperinflación destruyeron el valor de los salarios y empujaron a millones de personas a la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Por otra parte, según el informe estos fueron los países más infelices del mundo:

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Afganistán # 147

El país continúa marcado por décadas de guerra, una grave crisis económica y la pérdida de libertades fundamentales, especialmente para las mujeres y niñas desde el regreso del régimen talibán en 2021, tras el retiro de las tropas de Estados Unidos.

Sierra Leona # 146

Las secuelas de la guerra civil, sumadas a crisis sanitarias como el brote de ébola y altos niveles de corrupción, mantienen a gran parte de la población en pobreza extrema pese a la riqueza minera del país.

En varios países africanos, la explotación de recursos valiosos como los diamantes ha estado ligada a guerras. Foto: Getty Images

Malawi # 145

La dependencia de la agricultura y los constantes desastres climáticos, como sequías e inundaciones, han provocado crisis alimentarias recurrentes y un fuerte deterioro de la calidad de vida.

Zimbabue # 144

Décadas de colapso económico, hiperinflación y desempleo han golpeado duramente a la población, afectada además por la inestabilidad política y la pérdida del poder adquisitivo.

Botsuana # 143

Aunque es considerado uno de los países más estables de África, enfrenta una fuerte desigualdad económica y altos niveles de desempleo juvenil, además del impacto social de la crisis del VIH/Sida.

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